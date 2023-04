Deadpool 3 : Hugh Jackman donne tout à l'entraînement

Présent dans "Deadpool 3", Hugh Jackman y campera son personnage iconique : Wolverine. Et pour rebâtir le corps musculeux qu'il avait dans les films X-Men, l'acteur australien se donne à fond.

Hugh Jackman : un acteur indissociable de son X-Men

Russell Crowe, Dougray Scott... Ces deux comédiens qui avaient déjà une carrière établie à Hollywood auraient pu jouer le célèbre super-héros Wolverine dans le premier volet de la saga X-Men (2000). Pourtant, à la surprise générale, la production se tourne sur un acteur quasiment inconnu à cette époque : Hugh Jackman.

Venu tout droit d'Australie, le comédien n'a alors que deux films à son actif. Ce qui ne l'empêche pas d'impressionner le public par sa prestance, son charisme et son talent, dès sa première titularisation dans le rôle. C'est ainsi que, durant 17 ans, il incarne avec brio le terrible Wolverine. Film après film, l'acteur se développe physiquement, le point culminant arrivant en 2014 dans X-Men : Days of Future Past.

En 2017, il interprète pour la dernière fois le mutant dans le film Logan. En effet, le comédien souhaite passer à d'autres projets, hors du genre super-héroïque. Hugh Jackman a d'ailleurs prouvé qu'en dehors des films X-Men, il sait s'illustrer dans des genres différents, comme on a pu le voir dans Prisoners, Les Misérables ou encore The Greatest Showman.

En 2022, la surprise est totale lorsque Ryan Reynolds et Hugh Jackman annoncent ensemble la mise en chantier de Deadpool 3. En effet, si dans les précédents films, Wolverine a souvent été commenté sur un ton moqueur par Deadpool, on ne pensait pas que l'acteur ferait son grand retour pour incarner de nouveau le personnage qui l'a rendu célèbre.

Remise en forme

Depuis que Ryan Reynolds a convaincu Hugh Jackman de reprendre son personnage iconique, ce dernier s'entraîne très dur pour retrouver la forme. Il faut dire que le comédien a désormais 54 ans, la remise en forme est donc plus importante que jamais pour lui. Sur les réseaux sociaux, l'acteur partage régulièrement des vidéos et photos de ses entraînements intensifs. En ce qui concerne la dernière en date, on peut y voir Jackman parfaire ses foulées sur un tapis roulant, avec une mention sans équivoque : #becomingwolverineagain.

La médiatisation de sa remise en forme n'est pas sans rappeler celle de Chris Hemsworth pour les besoins de Thor : Love and Thunder. En effet, le personnage qu'il incarne avait pris de l'embonpoint dans Avengers : Endgame. Si on sait que Chris Hemsworth avait bénéficié de certaines prothèses pour représenter ce gabarit à l'écran, il fallait néanmoins montrer au public que Thor allait de nouveau retrouver son corps d'Apollon.

Ces entraînements impressionnent son futur partenaire de jeu Ryan Reynolds. Si l'interprète de Deadpool est lui aussi retourné à la salle de sport pour préparer son rôle, il ne tarit ainsi pas d'éloges sur Hugh Jackman, comme le relève PopCornsApp :

Deadpool 3 est attendu dans les salles le 6 novembre 2024.