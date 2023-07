Deadpool 3 : Jennifer Garner sera de retour dans le rôle d'Elektra

Difficile de dire s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, mais Jennifer Garner reprendra le rôle d'Elektra Natchios face à Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans "Deadpool 3".

Deadpool 3 : les vieux super-héros s'accrochent

Alors qu'il pensait en avoir terminé avec le mutant griffu après les adieux bouleversants de Logan, Hugh Jackman est récemment retourné à la salle de musculation pour reprendre le rôle de Wolverine. Le comédien et son acolyte Ryan Reynolds se donneront enfin la réplique dans Deadpool 3, quinze ans après leur rencontre ratée dans X-Men Origins : Wolverine.

Hugh Jackman ne sera pas le seul acteur ayant participé à la tendance des films de super-héros du début des années 2000 à renfiler le costume. Selon les informations du Hollywood Reporter, Jennifer Garner s'apprête à manier pour la troisième fois les saïs d'Elektra Natchios.

Daredevil ©20th Century Studios

La star a déjà incarné la tueuse à gages dans deux longs-métrages à mille lieues de figurer dans le panthéon du genre super-héroïque : Daredevil (2003) et Elektra (2005), reliques ringardes du passage au XXIe siècle pouvant, au mieux, faire office de plaisirs coupables. Il est donc légitime de se demander ce que la comédienne revient faire dans cette galère après ces deux échecs critiques et commerciaux.

Au vu du ton de la franchise, Ryan Reynolds et Shawn Levy ne devraient pas épargner Jennifer Garner sur le passage bref et catastrophique de la tueuse professionnelle au cinéma, le premier n'hésitant pas à ironiser sur sa propre présence dans X-Men Origins : Wolverine et Green Lantern. Deadpool 3 marque par ailleurs une nouvelle collaboration entre les deux acteurs et le réalisateur après Adam à travers le temps. Le film sera à découvrir dès le 1er mai 2024 dans les salles obscures.