Deadpool 3 : Ryan Reynolds tease avec une image son arrivée dans le MCU

Nous sommes maintenant prévenus que Disney veut utiliser le personnage de Deadpool et qu'un troisième épisode est en préparation. Ryan Reynolds vient de poster une image énigmatique qui annonce peut-être que les choses sont en train de bouger.

Deadpool aura sa place dans le MCU

En rachetant la Fox à prix d'or, Disney a récupéré des licences cultes et des personnages Marvel. Les X-Men ainsi que Les 4 Fantastiques, et aussi ce sale gosse de Deadpool. Pour ce dernier, il y a eu de vraies craintes, car il ne correspond pas trop à l'image de marque de la firme aux grandes oreilles. Les deux précédents opus sont Rated R et respectent la violence inhérente au personnage. Que l'on se rassure, Disney est bien en train de préparer un troisième opus. Les sœurs Wendy et Lizzie Molyneux ont été engagées pour signer le script, et Kevin Feige a déjà précisé que l'anti-héros sera intégré dans le MCU, en plus d'avoir effectivement une nouvelle aventure Rated R.

Deadpool (Ryan Reynolds) - Deadpool ©20th Century Fox

Une arrivée imminente du personnage ?

On attend de savoir comment tout va s'agencer, parce que l'on voit mal Deadpool faire la bringue avec des héros plus orientés vers le grand public. Aucun réalisateur n'étant encore désigné pour mener ce troisième volet, le tournage ne devrait pas avoir lieu de suite. Mais Ryan Reynolds vient de titiller les fans avec une image postée en story sur son compte Instagram. On y voit le masque de Deadpool dans un sac, comme si l'acteur allait voyager pour les besoins de quelque chose lié au personnage.

Il paraît assez peu probable que le tournage se déroule dans l'immédiat mais Reynolds veut sûrement faire passer un message et teaser son arrivée prochaine dans le MCU. Kevin Feige a de toute façon prévenu que les prises de vues de Deadpool 3 ne commenceront pas avant l'année prochaine. Mais on peut tout à fait imaginer que l'acteur se rende sur un autre tournage d'un film Marvel, afin de faire un caméo ou de figurer dans une scène post-générique. Une hypothèse qui se tient, tant on sait que le studio aime agir de la sorte pour préparer le futur. Si un caméo est bien en préparation, on se demande dans quel film il peut avoir lieu. On ne va pas tous les citer mais on met une petite pièce sur Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, dont la production ne devrait pas tarder. Sa sortie a été programmée au 15 février 2023 et, justement, Deadpool 3 devrait sortir plus tard la même année.