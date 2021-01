Deadpool 3 sera-t-il inclus dans le MCU ? Kevin Feige répond

On aura attendu un moment avant que la situation ne se décante. Marvel, après l'acquisition du personnage lors du rachat de la Fox, a enfin lancé le développement de "Deadpool 3". Le film sera-t-il considéré comme une pièce du MCU ? Kevin Feige répond et dévoile, en prime, quand se déroulera le tournage.

Deadpool 3 : c'est officiel

En rachetant la Fox, Disney a pris sous son contrôle un paquet de licences importantes (Predator, Alien, X-Files, Les Simpson...) et a enfin en sa possession des personnages Marvel manquants. Les X-Men et Les 4 Fantastiques vont pouvoir faire leur entrée dans l'univers étendu. Pour Deadpool, des doutes étaient récurrents. Un troisième opus était presque inévitable vu le succès commercial des deux précédents (782,6 millions de dollars au box-office pour le premier, 734,5 millions pour le second). Mais Marvel a des problématiques à régler pour ce personnage car Deadpool n'est pas du tout un héros adapté à la famille. Ses précédentes sorties ont été classées R aux USA (interdiction aux moins de 17 ans sans accompagnement) et on ne voyait pas comment il pouvait correspondre à la marque Disney.

Deadpool 3 est désormais officiel. Il restait à comprendre comment le film allait se positionner par rapport au MCU, après l'absence totale du projet lors des annonces de l'Investor Day. Et personne n'est mieux placé que Kevin Feige pour nous donner des nouvelles et clarifier certaines choses. Une interview chez Collider lui permet ainsi de révéler que le film sera bien incorporé dans l'univers étendu. Pas question de le traiter comme un vilain petit canard turbulent que l'on éloigne des autres.

Dans le MCU, mais comment ?

Pour l'instant, une intégration dans le MCU veut un peu tout et rien dire. Très basiquement, cela signifie qu'il y aura des connexions avec d'autres films. Dans des proportions qu'on ne saurait deviner. Wade Wilson va-t-il croiser des héros ? Aura-t-il, plus tard, à un rôle à jouer dans une aventure commune ? Tout reste très flou et c'est bien normal. Car on ne sait juste rien sur le scénario ! L'appartenance au MCU résonne comme une décision logique pour garder un unique ensemble cohérent et éviter de s'éparpiller. Comme ça a été le cas avec les séries avant Disney+. Mais on craint qu'il ne se mélange pas trop avec le reste de la bande, à cause de son caractère très particulier à gérer dans une dynamique collective. On avoue cependant qu'on aimerait bien le voir vanner quelques personnages comme Thor ou Star-Lord.

Deadpoo (Ryan Reynolds) - Deadpool 2 @Twentieth Century Fox

Le Rated R confirmé

Intégré ou pas, l'essentiel pour le public est qu'il obtienne Deadpool 3 et qu'il soit à la hauteur des attentes. Kevin Feige a d'ailleurs précisé que le long-métrage sera classé R. Une merveilleuse nouvelle qui nous assure que l'identité de Deadpool ne sera pas appauvrie pour correspondre à un spectacle familial. Une telle direction veut sûrement dire que le film passera par une distribution sous 20th Century Studios pour ne pas mêler directement la marque Disney à cette affaire. On sent ces derniers temps que la firme aux grandes oreilles tente de partir à la conquête d'un public plus mature. L'apparition de la branche Star sur Disney+ est une évolution qui en témoigne.

Toujours dans la même interview, il est dit que le scénario est celui de Wendy et Lizzie Molyneux. Ryan Reynolds est lui aussi très investi et participe activement. Kevin Feige prévient que le tournage ne commencera pas cette année, en grande partie à cause de l'indisponibilité de la star. Si tout va bien, les prises de vue pourraient débuter durant la première moitié de 2022. Aucun réalisateur n'est attaché au projet et une date de sortie sera probablement fixée quelque part en 2023, ou bien plus tard.