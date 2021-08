Deadpool 3 : un début de tournage en 2022 ?

"Deadpool 3" devrait finalement se faire. Le projet est en développement mais les infos sont maigres. Ryan Reynolds estime que le tournage a 70% de chance de se faire en 2022.

Deadpool, un film très attendu

Avec Deadpool en 2016, la Fox a enfin offert aux fans du personnage ce qu'ils attendaient. Un film de super-héros pas comme les autres avec Ryan Reynolds plus déjanté que jamais pour incarner Wade Wilson. Un homme comme un autre, mais qui après avoir été torturé voit ses gènes de mutant se réveiller. Défiguré, il enfile un costume rouge, devient quasiment immortel et a la particularité de briser le quatrième mur en s'adressant directement aux spectateurs.

Deadpool 2 20th Century Fox

Deadpool a rapporté plus de 780 millions de dollars, et sa suite, Deadpool 2 (2018), plus de 740 millions. Deux gros succès qui auraient dû donner lieu à un troisième film. Sauf que depuis la Fox est passée aux mains de Disney. Et on ne peut pas dire que Deadpool soit le genre de la maison avec sa violence graphique et verbale. Pour autant on continue de croire en un Deadpool 3. Ces derniers temps, Ryan Reynolds s'est montré plutôt rassurant sur la possibilité de faire un nouveau film. Mais rien de bien concret. Jusqu'à une annonce très positive en novembre dernier.

Ça avance pour Deadpool 3

À l'occasion de la sortie de Free Guy (le 11 août en France) Ryan Reynolds s'est entretenu avec Collider. Le média américain n'a pas manqué l'occasion de question le comédien sur Deadpool 3, en lui demandant la possibilité de voir le film se tourner l'année prochaine.

L'acteur explique que la production avance plutôt bien. Et que sur une chance de démarrer le tournage en 2022, elle serait "plutôt bonne", de l'ordre de "70%". Plutôt rassurant même si 2022 peut autant signifier un tournage en début d'année qu'en fin d'année. Et là, la donne ne sera pas la même. Il faudra dans tous les cas être encore un peu patient. Mais au moins Deadpool 3 semble bien avancer.

En attendant de nouvelles informations à ce sujet, vous pourrez avoir votre dose de Ryan Reynolds avec Free Guy, divertissement efficace (voir notre critique) qui arrive dans les salles.