Deadpool 3 : un premier aperçu d'Hugh Jackman en Wolverine

Nous avons le premier aperçu de Wolverine dans "Deadpool 3". Le célèbre mutant campé par Hugh Jackman est donc de retour, cette fois-ci dans un costume inédit. Découvrez ce nouveau cliché du tournage de "Deadpool 3".

Deadpool 3 : le tournage suit son cours

Deadpool 3 est actuellement en tournage depuis le 22 mai dernier avec toujours Ryan Reynolds dans le rôle principal. Attendu le 1er mai 2024, Deadpool 3, réalisé par Shawn Levy, se déroulera après les événements des deux précédents opus consacrés à Wade Wilson. La particularité de ce troisième volet est qu’il sera inscrit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Une première pour un film issu de la licence X-Men.

Deadpool 2 ©20th Century Fox

Le long-métrage offrira donc des connexions directes avec le reste de l’univers Marvel Studios. Même si on ne sait pas encore de quoi va parler le film, il se murmure que Deadpool pourrait se balader dans le multivers et/ou dans le continuum temporel puisque Owen Wilson pourrait reprendre le rôle de Mobius, l'agent de la TVA qu’il campe dans la série Loki. On a également récemment appris que Jennifer Garner va officiellement reprendre son rôle d'Elektra pour les besoins de Deadpool 3. Quelques indices qui tendent à confirmer que Deadpool va mettre le boxon dans la continuité Marvel.

Hugh Jackman est de retour

Mais la grosse attraction de Deadpool 3 c’est évidemment Wolverine. En effet, le célèbre Hugh Jackman a accepté de reprendre une nouvelle fois le rôle malgré ses adieux poignants au personnage dans l’excellent Logan (2017). Un retour très attendu par les fans puisque c’est la première fois depuis X-Men Origins : Wolverine (2009) que Logan et Deadpool vont se retrouver ensemble sur grand écran. Et c’est donc avec un plaisir non dissimulé qu’on est aujourd'hui témoin du tout premier aperçu d'Hugh Jackman en Wolverine dans Deadpool 3. Une image offerte par l'acteur en story de son compte Instagram et relayée par la suite.

Un cliché tout particulier puisqu’il dévoile le mutant griffu dans un costume inédit au cinéma. En effet, les fans de comics vont être aux anges puisque, pour la première fois, Hugh Jackman va endosser le célèbre costume jaune de Wolverine. Un costume créé pour les besoins des comics Astonishing X-Men, qui a ensuite été popularisé par les deux séries animées X-Men. Ce costume avait brièvement été introduit à la fin de Wolverine : Le Combat de l’Immortel, mais n’avait jamais été réutilisé depuis.

Pour rappel, Deadpool 3 sera le premier film du MCU à être classé R, et devrait s’inscrire dans le ton des deux précédents volets. C’est la troisième fois que Ryan Reynolds et Shawn Levy vont travailler ensemble après Free Guy et Adam à travers le temps. On se donne rendez-vous le 1er mai 2024 pour découvrir les toutes nouvelles aventures de Deadpool et Wolverine !