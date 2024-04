Deadpool & Wolverine : les premières minutes du film ont été présentées, ça s'annonce fou !

Disney a profité de la Cinemacon pour montrer au public 9 minutes de "Deadpool & Wolverine". Le film de super-héros serait déjanté à en croire les retours des médias présents lors de cet événement.

Deadpool & Wolverine : 9 minutes de folies

Les fans de Marvel avaient un rêve, celui de voir dans un même film de super-héros Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Un rêve qui va être exaucé avec Deadpool & Wolverine, troisième film consacré au trublion Deadpool. Depuis l'annonce du projet, l'excitation est à son comble. Ce qui pourrait mettre un peu de pression sur le réalisateur Shawn Levy. D'autant qu'il s'agira du seul blockbuster du MCU (Marvel Cinematic Universe) à sortir en salles en 2024. Cependant, ce qui se dit sur ce Deadpool 3 est plutôt encourageant. Et Marvel Studios peut être plutôt confiant devant l'engouement qu'a provoqué la bande-annonce.

Dès lors, le panel de Disney à la CinemaCon de Las Vegas était logiquement très attendu puisque de nouvelles images devaient y être montrées. Les personnes présentes ont pu découvrir 9 minutes de Deadpool & Wolverine. Même si ces images n'ont pas été diffusées hors de la convention, Variety en offre un compte rendu qui laisse présager une véritable folie.

"Je vais à Disneyland !"

D'après le média américain, ces images montraient un Wade Wilson toujours aussi élégant et distingué en brisant le 4e mur et en ironisant sur le changement de direction après le rachat de la 20th Century Fox par Disney : "Prend ça la Fox, je vais à Disneyland ! Allez vous faire foutre". Puis, le héros aurait fait référence à l'usage de cocaïne en déclarant que c'était "la seule chose que Kevin Feige (le patron de Marvel Studios) a interdite". Ce qui laisserait donc beaucoup de liberté à Deadpool, qui n'en demandait peut-être pas autant. Notamment avec la présence de "danseuses exotiques" pour l'anniversaire surprise de Wade, ou encore cette réplique lâchée à une bande de voyou avec des bâtons : "Je ne suis pas novice pour ce genre d'expérience, mais Disney l'est. Et ce n'est pas Pretty Woman. Ici, on s'embrasse".

Évidemment, Wolverine était aussi présent durant ces extraits comme le précise Deadline, qui décrit l'ensemble comme "hystérique". Dans une scène, ce dernier se ferait insulter par Deadpool pour être sorti de chez lui habillé comme un fan de l'équipe de football américain, les Rams de Los Angeles. Ce qui provoquerait la colère de Logan. On imagine qu'il y aura beaucoup d'autres séquences de ce type entre les deux héros. Le public pourra s'en assurer le 24 juillet 2024, date de sortie en France de Deadpool & Wolverine.