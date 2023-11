Les prochains Marvel sont repoussés, il n'y aura qu'un film du MCU en 2024 !

Les prochains films du Marvel Cinematic Universe (MCU) ont été repoussés. La plupart sortiront en 2025 tandis que "Deadpool 3" sera le seul représentant du MCU en 2024.

Changement de dates pour les films Marvel

Avec 118 jours de grève des acteurs et des actrices à Hollywood, les prochaines productions ne pouvaient qu'être impactées. Et maintenant que la grève est terminée, les studios peuvent revoir leur planning de sorties. Parmi les films les plus attendus, il y a évidemment les blockbusters de Disney et ses films de super-héros Marvel.

Logiquement, ils ne pouvaient pas échapper à un report. Reste que les nouvelles dates de sorties qui ont été annoncées peuvent surprendre puisqu'il n'y aura en 2024 qu'un film du Marvel Cinematic Universe (MCU). En guise de comparaison, il y avait trois films en 2023 et en 2022, et quatre en 2021. Et la dernière fois que Disney n'a proposé qu'un film sur une année, c'était en 2012 avec Avengers.

Deadpool 3 ©Marvel

L'heureux élu pour 2024 se nomme donc Deadpool 3. On apprend par Deadline que le long-métrage porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman passe du 3 mai 2024 au 26 juillet 2024 aux États-Unis. En France, c'est généralement deux jours plus tôt que les films sortent en salles.

La réunion de Deadpool et Wolverine prend donc la place précédemment attribuée à Captain America: Brave New World, qui aura notamment Harrison Ford au casting, passe désormais au 14 février 2025. Thunderbolts, l'autre film qui était initialement prévu pour la fin d'année 2024, arrivera ensuite le 25 juillet 2025. Un troisième film sera alors proposé cette année-là, avec Blade, décalé sur 15 février au 7 novembre 2025.

Les autres films de super-héros en 2024

Les fans du MCU vont donc devoir prendre leur mal en patience. Mais ils peuvent déjà aller découvrir The Marvels, dans les salles depuis le 8 novembre. Pour les adeptes de film de super-héros en général, il y aura d'autres propositions en 2024. Venom 3 a été repoussé, mais il arrivera en novembre 2024 et sera précédé de Kraven le Chasseur. De son côté, Madame Web est toujours annoncé pour le début d'année 2024, tandis que (dans un autre genre) Joker 2 devrait bien arriver dans les salles le 2 octobre 2024.