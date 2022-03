Deadpool : Francis Ford Coppola donne un avis surprenant sur le film avec Ryan Reynolds

Alors qu'il vient de recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles, Francis Ford Coppola s'est montré heureux et reconnaissant envers l'industrie hollywoodienne pour cet honneur. Il était de si bonne humeur qu'il a même tempéré ses récents propos assassins sur les films de super-héros, en donnant un avis étonnant sur le film "Deadpool".

Francis Ford Coppola fait une exception

Il y a peu de temps, le grand cinéaste Francis Ford Coppola, auteur de monuments de l'histoire du cinéma comme la trilogie Le Parrain et Apocalypse Now, s'était lâché sur le MCU, les films de super-héros en général, et avait même égratigné des blockbusters comme Mourir peut attendre et Dune. Une vue critique très proche de celle de son éminent collègue Martin Scorsese, lui-même peu friand de ce cinéma. Mais dans une interview récente accordée à Variety, Coppola a - un peu - nuancé son propos, enfin il a trouvé au moins un film de super-héros à son goût. Surprenant, mais pas complètement. En effet, le film en question est Deadpool, réalisé par Tim Miller et porté par Ryan Reynolds, sorti en 2016 et grand succès critique et commercial.

J'ai aimé Deadpool. J'ai trouvé que ce film était incroyable.

©Willy Sanjuan/Invision/AP

On en tomberait presque de notre chaise. Mais finalement la surprise laisse vite place à la raison. Comme il le déclare ensuite dans la même interview, le réalisateur aime que les artistes prennent des risques et proposent une vision qui ne soit pas standardisée.

Le cinéma est sensé éclairer le monde contemporain, et nous aider à comprendre ce qu'il se passe. On a donc besoin d'artistes qui nous donnent une représentation de ce qu'il se passe.

Deadpool, pionnier d'un genre super-héroïque à part

Francis Ford Coppola a donc nuancé son propos sur le genre super-héroïque. S'il critique toujours leur "formule", répétée jusqu'à la nausée, il considère donc que l'inverse - un film original et différent - peut mériter une sérieuse attention. En donnant son avis sur Deadpool, c'est sans doute plus que ce seul film qu'il veut épargner. En effet, sorti en 2016, Deadpool a battu des records au box-office mondial pour un film classé R. Outre ses recettes impressionnantes (plus de 780 millions de dollars récoltés), Deadpool a surtout ouvert la voie à des films comme Logan et Joker. Des films sombres, ironiques, qui usent avec brio du second degré et peuvent aussi performer au box-office.

Logan ©20th Century Fox France

Deadpool a, bien plus que les deux films cités au-dessus, un penchant affirmé pour la comédie noire, et montre un Ryan Reynolds qui s'adresse régulièrement au public, brisant ainsi le fameux "quatrième mur". Une originalité à l'époque inédite dans un genre cinématographique très premier degré. Il semble certain que Francis Ford Coppola ne réalisera jamais un film de super-héros, mais il est agréable de l'entendre dire que certaines initiatives du genre ne le laissent pas indifférent. Vraisemblablement flatté, Ryan Reynolds a twitté que la réciproque était vraie.