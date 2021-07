Deadpool rejoint officiellement le MCU à travers une vidéo hilarante !

Deadpool vient officiellement de rejoindre le Marvel Cinematic Universe (MCU). Ryan Reynolds vient de reprendre le rôle du mutant pour la première fois depuis « Deadpool 2 ». En effet, le comédien est revenu dans la peau de son personnage le temps d’un court clip humoristique servant à confirmer son introduction dans le MCU.

Deadpool : le seul survivant

Deadpool a une histoire particulière au sein de l’univers cinématographique Marvel. Cet anti-héros emblématique de l’univers des comics a mis du temps à rejoindre le grand écran. Sa première apparition remonte à 2009, dans le décevant X-Men Origins Wolverine. À l’époque, c’est déjà Ryan Reynolds qui incarne le célèbre mercenaire en collants rouges. Mais le traitement du film scandalise les fans. Le film de Gavin Hood est terriblement mal reçu, et Hugh Jackman a failli abandonner le rôle de Logan à l’issue de cette œuvre. Il faut dire que le film est raté, et que le traitement de Deadpool rend malade les fans. Après cet affront, Ryan Reynolds s’est battu pendant plusieurs années pour que Deadpool revienne sur le devant de la scène.

Wade Wilson (Ryan Reynolds) ©Marvel Studios

En 2016, la 20th Century Fox décide de lancer la production d’un film entièrement dédié à Deadpool. Ainsi, Tim Miller met en scène le premier opus de la saga Deadpool. Le long-métrage est un succès critique et populaire puisqu’il rapporte plus de 782 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 58 millions). La Fox décide donc de produire une suite en 2018. Mais avec le rachat de la Fox par Disney, l’avenir de Deadpool est une nouvelle fois mis à mal. Le studio aux grandes oreilles décide en effet de rebooter les personnages Marvel de la Fox. Tous sauf un : Deadpool. Ce dernier va en effet vraisemblablement être le seul et unique personnage Marvel estampillé Fox à rester tel quel. Marvel Studios a effectivement confirmé la mise en chantier de Deadpool 3, et que le film conserverait la formule des deux précédents volets : un classement R et beaucoup d’auto-dérision.

Une vidéo qui confirme la venue de Deadpool

Alors que Deadpool 3 n’a pas encore de date de sortie arrêtée, Deadpool vient déjà de rejoindre officiellement le MCU. La firme n’a pas attendu la sortie du troisième film, ni même d’un autre métrage Marvel, pour présenter Deadpool à leurs fans. En effet, Ryan Reynolds a endossé une nouvelle fois le costume de Deadpool pour une vidéo promotionnelle assez drôle (en une d'article). Le personnage se retrouve dans un canapé, aux côtés de Korg, le personnage incarné par Taika Waititi depuis Thor : Ragnarok. Les deux protagonistes réagissent alors à la dernière bande-annonce de Free Guy, l’un des prochains projets de Ryan Reynolds.

©Marvel Studios

Réalisé par Shawn Levy, Free Guy est attendu le 11 août prochain dans les salles obscures. Régulièrement retardé par la pandémie de COVID-19, le film va enfin voir le jour. Cette comédie produite par 20th Century Fox, réunit un casting composé de Ryan Reynolds donc, mais également Taika Waititi. Ce qui explique la présence de ce dernier dans la vidéo promotionnelle de Deadpool et Korg. Ainsi, ce court clip, mis en scène sous forme de vidéo YouTube, est donc la toute première apparition de Deadpool dans le MCU.

Ce dernier en profite pour interroger Korg. Il lui demande notamment s’il a sa propre série sur Disney+. Peut-être une manière de teaser l’arrivée du mutant dans son propre show télévisé… En tout cas, cette vidéo offre une approche intéressante, et est un énorme coup de communication. Les deux comédiens incarnent d’autres rôles pour faire la promotion d’un film qui n’a rien à voir avec le MCU. Une façon méta de briser le quatrième mur, une activité qui n’est pas étrangère à Wade Wilson.

En attendant la sortie de Free Guy, et plus tard, de Deadpool 3, on vous laisse avec cette vidéo hilarante, qui offre la première rencontre entre deux personnages emblématiques de l’univers Marvel.