Deadpool & Wolverine : cet acteur s’est rendu malade pour faire son caméo

"Deadpool & Wolverine" réserve de nombreuses surprises aux fans avec plusieurs caméos d’acteurs totalement inattendus. L’un de ces acteurs s’est même rendu malade pour sa scène. Attention, ne continuez pas la lecture si vous ne voulez pas de spoiler sur le film !

Deadpool & Wolverine roi du box-office

Deadpool & Wolverine continue sa course en tête du box-office. À l’heure où ces lignes sont écrites, le film de Shawn Levy qui met en scène les personnages joués par Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans une quête pour sauver l’univers se rapproche désormais du milliard de dollars de recettes dans le monde.

Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer le carton de Deadpool & Wolverine. On peut citer l’attente autour du film avant sa sortie ou encore la popularité de ses deux personnages principaux. Mais les nombreuses apparitions surprises d’autres super-héros Marvel dans le long-métrage ont peut-être elles aussi leur part de responsabilité dans ce succès. L’un de ces caméos fait énormément parler les fans sur les réseaux sociaux. Et son interprète a donné de sa personne pour jouer cette scène.

Henry Cavill s’est donné pour tourner sa scène surprise

L’un des acteurs ayant surpris les fans avec une apparition surprise dans Deadpool & Wolverine est Henry Cavill. Ce dernier y joue une version de Wolverine, dans une séquence qui a provoqué de très nombreuses réactions. Dans la scène en question, son personnage fume un cigare. Et, dans une récente interview avec The New York Times, Shawn Levy a révélé que ce cigare avait rendu l’acteur britannique malade. Pour autant, ce dernier ne s’est pas plaint de sa situation :

Il a gardé son cigare allumé et dans sa bouche pendant toute la journée du tournage de la scène. Je me rappelle avoir entendu le lendemain qu’Henry était malade parce qu’il avait inhalé de la fumée de cigare pendant huit heures d’affilée, mais il n’a pas vacillé une seule fois.

Shawn Levy est également revenu sur le choix du casting d’Henry Cavill dans le rôle de Wolverine. Le réalisateur a expliqué que la décision avait été prise peu de temps après que l’acteur a annoncé qu’il ne rejouerait finalement pas Superman pour DC. Cela a donné l’occasion à l’équipe créative de Deadpool & Wolverine de lui offrir un rôle dans lequel « il serait incroyable ». Mais aussi de « taquiner cet autre studio qui adapte des comic books. »

Le film en route vers le milliard de dollars de recettes

Désormais, on attend de savoir si Deadpool & Wolverine atteindra le milliard de dollars de recettes dans le monde. Ou plutôt quand. Car il n’y a guère de doutes sur le fait que le long-métrage parviendra à franchir cette barre. Pour le moment, le film de Shawn Levy a rapporté plus de 850 millions de dollars,selon les données de Box Office Mojo. On peut penser qu’il aura récolté plus d’un milliard de dollars dans les jours à venir. D’après Forbes, il est même très probable qu’il atteigne ce chiffre lors du week-end à venir.