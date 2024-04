Deadpool & Wolverine : vous n’aurez pas besoin de (re)voir tous les films du MCU

"Deadpool & Wolverine" fait officiellement partie du MCU. Toutefois, il se démarquera des autres longs-métrages de cet univers, dans lequel il est parfaitement autonome.

Deadpool & Wolverine, l’un des films les plus attendus de l’année

Chez les fans de Marvel, Deadpool & Wolverine est l’un des événements de l’année. Le super-héros incarné par Ryan Reynolds reviendra six ans après sa dernière apparition dans Deadpool 2, et croisera la route de Wolverine, toujours joué par Hugh Jackman. On pourra donc retrouver ce dernier dans la peau du personnage qui l’a fait connaitre du grand public, et qu’il n’a plus incarné depuis Logan, sorti en 2017.

Deadpool & Wolverine fait partie du Marvel Cinematic Universe. D’habitude, les intrigues des films et séries de l’univers chapeautés par Kevin Feige sont tellement liées les unes aux autres qu’il faut avoir vu les précédentes productions du MCU pour comprendre les nouvelles. Mais cette fois, ce ne sera pas le cas.

Un long-métrage autonome au sein du MCU

Shawn Levy a récemment donné une interview à The Associated Press afin d’évoquer Deadpool & Wolverine. Le réalisateur y a notamment expliqué que le long-métrage avait été construit de façon à ce que les spectateurs puissent aller le découvrir sans nécessairement avoir vu les autres films du MCU :

« Ce film est fait pour le divertissement, sans aucune obligation de venir le voir en ayant fait des recherches. »

Deadpool & Wolverine va donc se démarquer des précédents films du MCU. Il est aussi le premier long-métrage depuis le nouveau virage amorcé par la Maison des Idées. Comme évoqué en février dernier, Bob Iger, le patron de Disney, a décidé que le MCU produirait désormais moins de films, afin de se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité.

"Une aventure centrée sur deux personnages"

Deadpool & Wolverine portera également bien son nom. Car il s’agira bel et bien d’un film centré sur les deux personnages, et non sur le super-héros incarné par Ryan Reynolds qui serait simplement épaulé par celui joué par Hugh Jackman. C’est ce que Shawn Levy avait révélé il y a quelques semaines au cours d’une interview avec ScreenRant :

C’est le troisième film Deadpool, mais ce n’est pas Deadpool 3. Il s'agit de quelque chose de différent, qui est vraiment Deadpool et Wolverine. Et ce film n’essaie pas de copier les deux premiers. Ils étaient incroyables, mais là c’est vraiment une aventure centrée sur deux personnages.

Deadpool & Wolverine le 24 juillet prochain dans les cinémas français.