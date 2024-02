Marvel : un gros virage attendu dans les prochaines années ? Cette annonce qui inquiète

Bob Iger a évoqué une grosse prise de conscience chez Marvel et les choses vont bouger pour les futurs films. La qualité va désormais primer sur la quantité, ce qui laisse penser que certains projets annoncés vont peut-être tout simplement passer à la trappe.

Marvel Studios à l'aube d'une nouvelle ère ?

Dans un monde saturé de super-héros, Marvel Studios se prépare à prendre un virage stratégique significatif sous la direction de Bob Iger, PDG de Disney. Après une période de production frénétique qui a vu Marvel étendre son univers cinématographique à une cadence sans précédent, à la fois dans les salles et sur Disney+, le studio semble désormais prêt à adopter une nouvelle philosophie : privilégier la qualité à la quantité. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Iger lors d'une conférence ce mercredi 7 février pour présenter le futur du studio (et faire des grosses annonces).

Les deux prochains blockbusters annoncés par le PDG de Disney sont pour le moment Captain America : Brave New World et Les 4 Fantastiques, qui sortiront tous les deux en 2025. Disney a le désir de se concentrer sur des franchises à fort potentiel, capables de captiver l'audience et de renforcer l'engagement envers l'univers Marvel, plutôt que de miser sur une quantité infinie de nouveaux films et nouvelles séries introduisant des nouveaux personnages. On rappelle que la suite des aventures de Captain Marvel a été un échec retentissant au box-office. Iger avait déjà évoqué le fait que le studio avait produit "trop de suites inutiles".

La décision de ralentir le rythme de production répond à une critique croissante concernant la "fatigue des super-héros" parmi le public. En réduisant le nombre de projets en développement, Marvel cherche à assurer une qualité supérieure pour chaque film et série, visant à créer des œuvres plus mémorables et impactantes.

On rappelle qu'en 2021, Marvel Studios a sorti quatre films et cinq séries sur Disney+.

Des films attendus qui vont passer à la trappe ?

Alors que des projets comme Thunderbolts ou le reboot de Blade étaient attendus avec impatience pour 2025, Bob Iger n'a pas donné de plus amples informations. De quoi déclencher l'inquiétude parmi certains fans, étant donné que le studio prévoit de ralentir la cadence. Ces films sont-ils toujours d'actualité ? Le doute est permis.

Bob Iger n'a pas non plus communiqué sur les deux prochains films Avengers : The Kang Dynasty, et Secret Wars, qui sont pourtant deux énormes projets pour le studio.

En 2024, un seul film du MCU est attendu : Deadpool 3, en juillet prochain.