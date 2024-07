Deadpool & Wolverine : Hugh Jackman a fait "pleurer" l’équipe du film

"Deadpool & Wolverine" marque la première apparition de Hugh Jackman dans le costume jaune et bleu culte de son personnage. En le voyant endosser cette tenue pour la première fois, des membres de l’équipe du film se sont montrés très émus.

Une première pour Hugh Jackman dans Deadpool & Wolverine

La dernière fois que l’on a pu voir Hugh Jackman dans la peau de Wolverine au cinéma, c’était en 2017. Dans Logan, le célèbre super-héros trouvait une fin émouvante. Si tout portait à croire que l’on ne reverrait donc plus le mutant aux griffes, il revient finalement cet été dans Deadpool & Wolverine.

Le long-métrage marquera aussi une grande première. Car on verra enfin au cinéma Wolverine en action dans son costume jaune et bleu. Une tenue iconique venue des comics dans lesquels apparaît le personnage créé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita Sr. Hugh Jackman a donc pu tester ce costume pour la première fois lors de la pré-production de Deadpool & Wolverine. Or, cela a provoqué une énorme réaction au sein de l’équipe du film.

Des pleurs de joie devant l’iconique costume jaune et bleu !

Productrice exécutive du film de Shawn Levy, Wendy Jacobson a donné il y a peu une interview à HeyUGuys. Elle y a fait une révélation étonnante sur la pré-production de Deadpool & Wolverine. Au moment des essais caméra, Hugh Jackman a endossé pour la première fois le costume jaune et bleu de son personnage. Et d’après Wendy Jacobson, certains membres de l’équipe présents à ce moment étaient si émus qu’ils se sont mis à pleurer :

Quand Hugh est apparu avec le costume jaune et bleu, des hommes adultes se sont mis à pleurer, donc nous savions que c’était quelque chose de vraiment spécial.

Les costumiers de Deadpool & Wolverine ont donc fait fort en créant la tenue culte des comics. Certains membres du public auront peut-être une réaction aussi viscérale que celle de l’équipe du film lorsqu’ils iront dans les salles pour découvrir le long-métrage.

Une sortie désormais très proche

L’attente autour de Deadpool & Wolverine n’est désormais plus très longue. Car le film sera à découvrir dans les salles de cinéma françaises à partir de ce mercredi 24 juillet. Et si vous souhaitez aller le voir mais que vous avez raté les derniers films du MCU, Shawn Levy avait promis en avril dernier qu’il n’était pas nécessaire de les avoir vus pour profiter de son nouveau long-métrage.