Deadpool & Wolverine : l’entraînement intense de Jennifer Garner

Dans un message posté sur son compte instagram, Jennifer Garner a révélé son entraînement pour "Deadpool & Wolverine". Elle a aussi partagé un très beau message à l’attention de Ryan Reynolds et Shawn Levy. Attention, cet article contient des SPOILERS sur plusieurs caméos dans le film !

Deadpool & Wolverine, une réunion de super-héros Marvel

Deadpool & Wolverine marque le grand retour de Hugh Jackman dans le rôle majeur de sa filmographie. Vingt-quatre ans après sa première apparition en tant que Logan dans X-Men, l’acteur australien prête main forte à Ryan Reynolds alors que leurs deux personnages doivent sauver l’univers face à Cassandra Nova, jouée par Emma Corrin.

Les deux hommes au centre de Deadpool & Wolverine ne sont pas les seuls super-héros à faire une apparition dans le film. Loin de là. Car le long-métrage de Shawn Levy est plein de caméos. On y retrouve ainsi des personnages que l’on avait plus vus depuis longtemps, joués par leurs interprètes d’origine. Et l’une de ces interprètes a partagé l’entraînement qu’elle avait suivi pour être prête pour le film.

Jennifer Garner s’est entraînée dur pour rejouer Elektra

Jennifer Garner fait partie des stars faisant un caméo dans Deadpool & Wolverine. L’actrice rejoue ainsi Elektra, qu’elle n’avait plus incarnée depuis le film solo sur son personnage sorti en 2005. Sur instagram, elle a révélé que Shawn Levy et Ryan Reynolds avaient eu l’idée du retour de son personnage lors du tournage d’Adam à travers le temps. Elle a ensuite partagé son entraînement intense pour le long-métrage.

Afin de retrouver le costume d’Elektra Natchios dans Deadpool & Wolverine, Jennifer Garner a utilisé une combinaison d’entraînements divers. Son programme incluait un entraînement aux Saïs (l’arme favorite de son personnage), de l’aérobie, de la natation, de la boxe, de la musculation, de la course, de la corde à sauter ou encore du rowing ! Elle s’entraînait deux fois par jour, et boxait trois fois par semaine.

L’actrice remercie à son tour Ryan Reynolds et Shawn Levy

À l’instar de Channing Tatum, qui a chaudement remercié Ryan Reynolds pour son caméo dans le film, Jennifer Garner a aussi rendu hommage à l’interprète de Deadpool et Shawn Levy. Elle s’est montrée très reconnaissante d’avoir eu l’occasion de dire au revoir à son personnage :

Je ne savais pas qu’Elektra et moi avions besoin d’une fin, mais Shawn et Ryan le savaient. Ils ont de nombreux dons, mais voir et élever les personnes autour d’eux est en-haut de la liste. Je suis fière de mes amis et reconnaissante de faire partie de ce cercle. Merci n’est suffisant, mais c’est un bon début en attendant de savoir ce qui l’est.

Si vous voulez (re)découvrir le passage d’Elektra dans Deadpool & Wolverine, le film est toujours visible dans les salles.