Deadpool & Wolverine : la belle histoire de Channing Tatum

S’il a entre autres permis au MCU de franchir un cap historique, "Deadpool & Wolverine" a aussi offert une belle histoire à Channing Tatum. Attention car cet article contient des SPOILERS sur le film !

Deadpool & Wolverine a eu son panel au Comic-Con

Deadpool & Wolverine fait un carton. Sorti en France le 24 juillet dernier, le film met en scène le retour de Ryan Reynolds dans son costume d’anti-héros, mais aussi celui de Hugh Jackman dans le rôle de Logan. Le long-métrage de Shawn Levy a fait plus fort que n’importe quel film R-Rated, et a propulsé le MCU vers un record hallucinant.

Comme évoqué plus haut, Deadpool & Wolverine est désormais visible dans les salles. Le film a aussi eu droit à sa présentation à la célèbre Comic-Con de San Diego, qui s’est terminée ce dimanche 28 juillet. Parmi ceux qui y étaient présents se trouvait Channing Tatum. Et après la convention, l’acteur a tenu à remercier Ryan Reynolds pour la belle histoire que ce dernier lui a offerte.

Channing Tatum rend hommage à Ryan Reynolds

Dès 2014, Channing Tatum avait été officiellement choisi pour incarner Gambit au cinéma. Mais depuis, les choses ont changé. Le projet a traîné et, avec le rachat de la Fox par Disney en 2019, l’acteur de la trilogie Magic Mike a dû dire adieu au mutant qu’il affectionne particulièrement. Ou en tout cas, c’est ce qu’il pensait. Car Ryan Reynolds a tenu à lui offrir un caméo dans Deadpool & Wolverine. Via un post sur son compte X, Channing Tatum a chaleureusement remercié le comédien canadien pour cela :

Je pensais avoir perdu Gambit pour toujours. Mais Ryan Reynolds s’est battu pour moi et Gambit. Je lui serais probablement redevable toute ma vie. Parce que je ne suis pas sûr de savoir comment je pourrais faire quelque chose qui soit égal à ce que cela représente pour moi. Je t’aime mon pote.

Accompagné de son message, Channing Tatum a partagé deux photos de lui et Ryan Reynolds, prises respectivement lors des Comic-Con de 2014 et de 2024. L’acteur affirme que depuis le moment du premier de ces événements, il a véritablement appris à connaître l’interprète de Deadpool. Et que depuis, peu de gens l’ont autant soutenu que lui dans l’industrie cinématographique.

De nombreux caméos dans le film de Shawn Levy

Le caméo de Channing Tatum est loin d’être le seul dans Deadpool & Wolverine. Le film réserve bien d’autres apparitions surprises aux fans. Comme expliqué il y a peu, Ryan Reynolds lui-même n’était pas au courant que Harry Holland avait joué dans le film !

Pour découvrir toutes ces apparitions surprises, vous pouvez dès à présent vous rendre dans les salles obscures.