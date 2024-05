« Ne reviens pas » : ce conseil étonnant de Kevin Feige à Hugh Jackman

Sept ans après "Logan", les fans du héros vont pouvoir le retrouver dans "Deadpool & Wolverine". Hugh Jackman a ainsi accepté de reprendre le rôle qui l’a rendu célèbre, contre l’avis de Kevin Feige, le patron de Marvel Studios.

Hugh Jackman de retour dans Deadpool & Wolverine

Deux ans après sa dernière apparition au cinéma dans The Son, Hugh Jackman sera de retour cet été dans l’un des films les plus attendus de l’année. Il reviendra dans la peau du personnage qui l’a fait connaitre du grand public dans Deadpool & Wolverine, dans lequel on le verra aux côtés du protagoniste joué par Ryan Reynolds.

Cela fait maintenant sept ans que l’on n’a plus vu Hugh Jackman incarner Wolverine. La dernière fois qu’il est apparu dans le rôle du personnage créé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita, Sr, c'était à l’occasion de Logan. Malgré la fin du film de James Mangold, l’acteur australien a donc accepté de remettre les griffes du célèbre mutant. Et ce, malgré le conseil de Kevin Feige.

Kevin Feige a déconseillé à l’acteur de revenir

Empire a décidé de consacrer son nouveau numéro à Deadpool & Wolverine. Le magazine britannique y révèle notamment que Kevin Feige était le plus sceptique quant au retour d'Hugh Jackman dans la peau du mutant. Le patron de Marvel Studios a ainsi fortement déconseillé à l’acteur de reprendre ce rôle :

Je lui ait dit "Laisse-moi te donner un conseil, Hugh. Ne reviens pas. Tu as eu la plus grande fin de l’Histoire avec Logan. Ce n’est pas une chose sur laquelle on devrait revenir".

Mais Hugh Jackman n’a donc pas suivi la recommandation de Kevin Feige. Le comédien a expliqué à Empire qu’il avait étudié la question lors d’une virée en voiture. Environ une heure après avoir pris le volant, la question de savoir ce qu’il voulait faire lui est venue en tête. Il a alors immédiatement su qu’il voulait faire le film. Après avoir roulé une heure de plus, il a appelé Ryan Reynolds pour lui dire qu’il était partant.

Un Wolverine différent ?

Au cours de son interview avec Empire, Hugh Jackman a aussi fait des révélations sur le long-métrage réalisé par Shawn Levy. Il a promis que l’on y verrait « d’autres facettes de Wolverine que l’on n’a pas vues dans les films précédents ».L’acteur a aussi avoué qu’il avait été très enthousiaste à l’idée d’enfiler pour la première fois le célèbre costume jaune de son personnage. Deadpool & Wolverine sortira au cinéma en France le 24 juillet. Pour rappel, il ne sera pas nécessaire d’avoir vu les précédents longs-métrages du MCU pour pouvoir comprendre ce nouveau film.