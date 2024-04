Deadpool et Wolverine s'affrontent dans la nouvelle bande-annonce

Marvel Studios a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Deadpool & Wolverine". On y découvre un Logan, toujours interprété par Hugh Jackman, au bout du rouleau.

Une nouvelle bande-annonce pour Deadpool & Wolverine

Le Super Bowl 2024 avait été l'occasion pour Marvel Studios de dévoiler la première bande-annonce de Deadpool & Wolverine. Un film très attendu puisque Ryan Reynolds et Hugh Jackman seront réunis pour une aventure attendue depuis longtemps par les fans. Mais si la première vidéo promotionnelle gardait beaucoup de mystère sur l'implication de Logan, mettant surtout en avant Wade Wilson, la nouvelle vidéo mise en ligne permet de mieux comprendre une part importante de l'intrigue.

On savait que Wade allait être approché par des agents du TVA (Tribunal des Variations Anachroniques), lui permettant de voyager à travers différents univers. C'est ainsi qu'il va rencontrer un Logan au bout du rouleau, déprimé après avoir vu son monde s'effondrer. Il serait responsable de cette tragédie. Et Wade devra trouver les bons mots pour le remotiver et le convaincre de l'aider à sauver ses proches. Mais avant de s'associer, Deadpool et Wolverine vont visiblement s'affronter comme on peut le voir dans la bande-annonce (vidéo en une d'article).

Ce qu'on retient de ces images

Le duo aura d'autres ennemis à affronter dans des combats qui s'annoncent sanglants. De plus, comme on avait pu l'apercevoir dans la première vidéo promotionnelle, Deadpool & Wolverine fera plusieurs clins d'œil à l'univers de Marvel (Deadpool ayant, on le rappelle, la capacité à briser le 4e mur). On peut ainsi voir un logo du studio 20th Century Fox (racheté par Disney), mais aussi un repère construit à partir d'un immense Ant-Man. D'ailleurs, des ennemis qu'affronte Deadpool semblent porter le même costume que le héros. À cela s'ajoute des extraits d'une course poursuite qui paraît rendre hommage à Mad Max. Enfin, l'antagoniste interprétée par Emma Corrin, chauve pour l'occasion, se dévoile. Sans oublier la blague sur la cocaïne et Kevin Feige qui avait été annoncée lors de la Cinemacon.

On pourra découvrir Deadpool & Wolverine le 24 juillet 2024 dans les salles françaises.