Deadpool & Wolverine permet à Marvel d'entrer dans l'Histoire

"Deadpool & Wolverine" a réussi son démarrage en attirant un très grand nombre de spectateurs depuis sa sortie. Ce qui a aussi permis au MCU de battre un record fou.

Deadpool & Wolverine démarre fort

Deadpool & Wolverine est désormais visible dans les salles. Dans ce nouveau film, le personnage incarné par Ryan Reynolds demande de l’aide à celui joué par Hugh Jackman afin de l’aider à sauver son univers. Sur leur chemin, les deux hommes vont devoir affronter la redoutable Cassandra Nova, jouée par Emma Corrin.

Comme attendu, le long-métrage réalisé par Shawn Levy a effectué un très gros démarrage au box-office. Il y a peu, nous vous expliquions qu’il avait récolté plus de 200 millions de dollars en Amérique du Nord après trois jours dans les salles. Avec ses projections à l’étranger, il a même amassé un impressionnant total de 438,3 millions de dollars sur cette période ! Et le démarrage en trombe de Deadpool & Wolverine a également permis au MCU de battre un record assez hallucinant.

Le MCU entre dans l’Histoire

Le célèbre Comic-Con de San Diego se déroule actuellement. Kevin Feige, le patron du MCU, a pris l’habitude de faire des annonces importantes lors de cette convention. Et cette année, il a fait une révélation de taille. Comme le rapporte Variety, il a expliqué que grâce aux gros résultats de Deadpool & Wolverine au box-office, le MCU avait désormais dépassé les 30 milliards de dollars de recettes !

Cette performance est historique. Car le MCU est ainsi devenu la première franchise cinématographie à atteindre ce chiffre. Pour établir ce record, il lui aura fallu trente-quatre films, sortis sur une période de seize ans. À titre de comparaison, la saga James Bond, qui compte vingt-cinq films, n’a engrangé « que » 7,8 milliards.

Où s’arrêtera la franchise ?

Le MCU a notamment pu s’appuyer sur les deux derniers films Avengers en date pour établir ce record. Car Infinity War a récolté 2,05 milliards de dollars, et Endgame a fait encore plus fort avec 2,799 milliards ! Soit environ 4,8 milliards en deux films !

Si Deadpool & Wolverine n’atteindra très certainement pas un score similaire à celui de l’un de ces deux films, il va continuer à faire grimper les revenus totaux du MCU. Et le film pourrait donner un second souffle à cet univers qui a connu de gros échecs ces dernières années. De quoi peut-être lui permettre de repartir pour de longes années, et d’aller chercher de nouveaux records fous.