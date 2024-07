Deadpool & Wolverine : premières réactions enflammées aux US

Si le blockbuster "Deadpool & Wolverine" n’est pas encore sorti aux États-Unis, certains journalistes ont déjà pu voir le film. Leurs réactions sont très largement positives.

Deadpool & Wolverine est arrivé en France !

Pour son introduction dans le Marvel Cinematic Universe, Deadpool fait équipe avec Wolverine dans le nouveau film de Shawn Levy. Aux côtés de Ryan Reynolds, Hugh Jackman retrouve ainsi les griffes du mutant d’origine canadienne, sept ans après sa dernière apparition dans ce rôle dans Logan.

Deadpool & Wolverine est désormais visible dans les salles en France. Il est sorti ce mercredi 24 juillet (notre critique ici). Aux États-Unis, il arrivera deux jours plus tard, ce vendredi 26. Toutefois, certains journalistes et critiques ont déjà pu le découvrir, avant de partager leur réaction sur les réseaux sociaux. Et ils se sont montrés largement convaincus par le nouveau film du MCU.

Une pluie de louanges de la part des journalistes américains

Journaliste pour Fandango et Rotten Tomatoes, Erik Davis a "absolument adoré" le long-métrage de Shawn Levy. Il l’a décrit comme étant à la fois "le film ultime sur Deadpool" et "le film ultime sur Wolverine". Sean Tajipour a été encore plus loin. Complètement enthousiasmé par le long-métrage, le journaliste pour Nerdtropolis l’a qualifié de "game changer pour le MCU". Selon lui, il s’agit tout simplement du "plus gros, plus osé et plus badass film du MCU depuis Infinity War et Endgame".

Joseph Deckelmeier, qui travaille pour ScreenRant, a même été jusqu’à décrire Deadpool & Wolverine comme étant "parfait". De même pour le compte X Nicole’s Film Perspectives. Certains, comme David Thompson, ont aussi salué les performances de Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

Un carton pour relancer le MCU ?

Ces avis sont un nouveau bon signe pour le film de Shawn Levy. Comme expliqué il y a quelques jours, les analystes prévoient déjà que Deadpool & Wolverine va faire un carton pour son premier week-end dans les salles. Les premiers avis des journalistes pourraient encourager encore plus de spectateurs à aller le voir.

Si Deadpool & Wolverine est le carton attendu, il pourrait offrir une véritable bouffée d’oxygène au MCU. Car, après les très gros flops d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et The Marvels, la Maison des Idées est à la recherche d’un second souffle. Les résultats au box-office de ses prochaines productions seront cruciaux pour son avenir.