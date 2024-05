Deadpool & Wolverine : Ryan Reynolds surpris par une décision radicale de Disney

"Deadpool & Wolverine" est le premier film Marvel ayant la reçu la classification R-rated. Ce choix de Disney de laisser une telle liberté créative à l’équipe du long-métrage de Shawn Levy a étonné Ryan Reynolds.

Deadpool & Wolverine, le premier film R-rated de Marvel

Six ans après sa dernière apparition, le super-héros le plus irrévérencieux du cinéma reviendra dans Deadpool & Wolverine. Pour l’occasion, le personnage joué par Ryan Reynolds fera donc équipe avec Wolverine. On retrouvera ainsi Hugh Jackman dans la peau du célèbre mutant, qu’il n’a plus incarné à l’écran depuis 2017 et la sortie de Logan.

Les deux premiers Deadpool ont montré qu’ils étaient différents des autres films Marvel. Les équipes créatives de ces longs-métrages ont eu la liberté d’utiliser un humour impertinent (qui pourrait même être qualifié de trash) pour mettre en scène les aventures du personnage. Le troisième film ne fait pas exception. Il est même le premier film Marvel à avoir été classé R-rated aux États-Unis. Ce qui signifie que des adultes doivent accompagner les enfants de moins de 17 ans si ces derniers veulent le voir.

Ryan Reynolds salue la décision de Disney

La classification de Deapool & Wolverine prouve donc que Disney a laissé une très grande liberté créative à l’équipe derrière le film. Justement, Ryan Reynolds a encensé la firme aux grandes oreilles pour cette décision. Dans une interview avec Fandango, l’acteur s’est dit « fier » des décideurs de Disney pour avoir pris ce risque. Il a même avoué avoir été surpris par ce choix :

Je suis vraiment fier d’eux pour avoir fait cela. Je pense que c’est une énorme étape pour eux. J’ai été surpris qu’ils nous aient laissé aller aussi loin dans le R-rated. Mais j’en suis très reconnaissant.

Selon le comédien, la liberté accordée aux films ayant cette classification était nécessaire pour Deadpool & Wolverine. Car d’après lui, elle a permis à l’équipe créative du film de Shawn Levy de faire « tout ce que l’on voulait dans un monde où tout est possible. »

Un peu plus de deux mois avant la sortie

Disney a choisi de sortir Deadpool & Wolverine cet été. Le film arrivera dans les salles françaises le 24 juillet. Pour rappel, d’après Shawn Levy, il n’y aura pas besoin de (re)voir les autres films du MCU pour pouvoir aller le découvrir.