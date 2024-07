Deadpool & Wolverine : le dernier trailer dévoile le retour exceptionnel d'un personnage majeur

ATTENTION SPOILERS ! La dernière bande-annonce de "Deadpool & Wolverine" (vidéo en une d'article) révèle un caméo majeur du prochain film de l'écurie Marvel.

Deadpool & Wolverine va mettre le feu

On nous avait prévenus que Deadpool & Wolverine allait permettre à Ryan Reynolds et Shawn Levy de faire globalement ce qu'ils veulent. D'une part, parce que le personnage de Wade Wilson a la capacité de briser le quatrième mur et se permet donc de faire constamment des clins d'œil au public, comme en portant un masque de Wolverine dans le premier opus. D'autre part, l'intrigue de cette troisième aventure va impliquer le TVA (Tribunal des Variations Anachroniques, au centre de la série Loki). Deadpool va donc se balader à travers le multivers et croiser différentes versions de super-héros ou d'antagonistes de l'univers Marvel.

C'est pour cette raison qu'il va aller chercher un Wolverine (Hugh Jackman). Pas celui de son univers, mais un autre encore moins loquace que le Logan des films X-Men. Deadpool devra le convaincre de s'allier pour affronter un nouvel ennemi.

Ce retour qu'on n'attendait plus

Les différentes bandes-annonces ont déjà révélé la présence de plusieurs personnages connus, comme Dents-de-sabre, fidèle soldat de Magneto dans X-Men (2000). On sait aussi qu'il y aura une Lady Deadpool. Et on s'attend à encore beaucoup de caméos. L'un d'eux vient d'être révélé pas une nouvelle bande-annonce, et il faut bien avouer que la surprise est grande. En effet, alors que Dafne Keen avat affirmé ne pas être de la partie, cette dernière nous a bien eu puisqu'on peut la voir reprendre son rôle de X-23 qu'elle tenait dans Logan (2017).

Dafne Keen - Deadpool & Wolverine ©Walt Disney Studios Motion Pictures

C'est un bon moyen de faire le lien avec le film de James Mangold. D'autant que certains n'étaient pas ravis à l'idée que ce long-métrage, qui se terminait de la meilleure des manières avec la mort de Wolverine, ne soit pas pris en considération. Mais on comprend par ces images que le Logan de Deadpool & Wolverine est juste une autre version. X-23 tentera, elle aussi, de le convaincre qu'il peut être un héros, comme le Logan qui était mort dans ses bras.

On aurait préféré découvrir la présence de Dafne Keen en même temps que le film. Mais cette confirmation devrait faire plaisir aux fans. Espérons maintenant qu'il ne s'agira pas d'une apparition le temps d'une seule scène, et que la comédienne aura l'occasion de sortir à nouveau les griffes dans un combat. Réponse au cinéma le 24 juillet. D'ici là, on vous laisse (re)voir de quoi était capable l'actrice dans Logan avec la vidéo ci-dessous.