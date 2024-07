Lady Deadpool se dévoile dans le nouveau teaser de Deadpool & Wolverine

Le nouveau teaser de "Deadpool & Wolverine" (vidéo en une d'article) dévoile une Lady Deadpool. L'identité de cette dernière n'est pas encore connue, mais promet un caméo mémorable.

Deadpool & Wolverine arrive enfin en salles

Deadpool & Wolverine est l'un des films les plus attendus de cet été. Le blockbuster de Marvel va faire revenir Hugh Jackman dans son rôle mythique de mutant qu'il tient depuis X-Men (2000). Le long-métrage va aussi réunir l'acteur et Ryan Reynolds, qui n'ont cessé de clamer leur envie de travailler ensemble sur ce projet. Et bien sûr, les fans ont longtemps attendu que ce rêve se réalise. C'est désormais chose faite grâce à Shawn Levy qui réalise ce Deadpool & Wolverine.

Le film sortira très prochainement dans les salles et les différentes bandes-annonces ont permis de comprendre à peu près comment les deux héros pourront être réunis. Tout simplement grâce au principe de multivers, déjà introduit dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). C'est notamment ce qui a permis de mettre à l'écran trois incarnations de Peter Parker dans Spider-Man: No Way Home (2021). Dans Deadpool & Wolverine, c'est le TVA (Tribunal des Variations Anachroniques, au centre de la série Loki) qui va faire appel à Wade Wilson pour qu'il les aide à faire face à une anomalie du multivers. Ce dernier va alors chercher Logan dans un autre univers pour qu'il lui prête main forte.

Lady Deadpool et Dogpool

La promotion autour de Deadpool & Wolverine continue, alors que le film pourrait battre un record dès sa sortie. Ainsi, Marvel a dévoilé un nouveau teaser dans lequel Logan et Wade continuent de se moquer l'un de l'autre. On y retrouve aussi Al (Leslie Uggams) toujours aussi élégante. Mais l'élément le plus important de cette nouvelle vidéo promotionnelle est l'apparition furtive de différents Deadpool. Un plan laisse entrevoir une multitude de personnages, dont une version chien (qui accompagnera Logan et Wade dans leur aventure) et une version féminine. Une Lady Deadpool, visiblement blonde, mais qui n'a pas encore révélé son visage. Et d'après ce teaser, elle ne devrait pas être une alliée du duo.

Lady Deadpool -Deadpool & Wolverine ©Walt Disney Studios Motion Pictures

On ne sait pas encore qui incarnera ce personnage. Mais on imagine bien que ce caméo servira surtout d'élément humoristique. Une rumeur autour de Taylor Swift avait été évoquée, mais contredite depuis. On verrait bien également Blake Lively, l'épouse de Ryan Reynolds, tenir ce rôle. Pour découvrir son identité, rendez-vous le 24 juillet en salles.