Death Note : la suite du film Netflix est toujours prévue et il y a une bonne nouvelle

Sorti en 2017 sur Netflix, le film live action Death Note, basé sur le manga éponyme, s'était fait étriller par les fans de l'oeuvre originale. Malgré ce désamour, la suite du film est toujours en développement et il y a une bonne nouvelle. Enfin, peut-être.

Death Note : la fausse bonne idée de Netflix

En 2017, Netflix décide d'adapter le manga culte Death Note en film live action. À priori, l'idée est intéressante tant le matériau de base de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata est dense. Malheureusement, le film réalisé par Adam Wingard est un ratage complet. Les critiques et avis des spectateurs sont assassines et à raison. L'essence du manga original a été complètement diluée dans un thriller insipide, porté par des personnages inintéressants.

Death Note © Netflix

Le duel Light Yagami/L, qui était la pierre angulaire du manga, est complètement relégué au second plan, pour laisser la place à l'amourette insipide du personnage avec Mia. Bref, rien n'était à sauver dans ce live action Death Note, si ce n'est à la rigueur le personnage de Ryuk, qui tirait un peu son épingle du jeu.

Face à ce ratage complet, les fans du manga s'en prennent violemment au réalisateur Adam Wingard. Ce dernier reçoit même des menaces de mort sur les réseaux sociaux et décide de quitter Twitter.

Malgré les très mauvais retours que le film reçoit, Netflix décide tout de même de mettre en route une suite. Et elle semblerait toujours d'actualité.

Les fans entendus ?

Masi Oka, acteur et producteur du premier film, s'est récemment entretenu avec Screen Rant à propos de cette suite. Il a confié que le film était toujours d'actualité, et qu'ils étaient conscients des problèmes du premier film.

Tout ce que je peux dire c'est que c'est toujours en développement (...) nous écoutons les fans, et j'espère qu'ils seront cette fois-ci satisfaits de la direction que nous prenons.

Vous l'aurez compris, l'équipe de Death Note semble ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs que sur le premier film. Et elle se dit à l'écoute des fans. Même si, honnêtement, la meilleure chose à faire pour les contenter, est peut-être de ne pas faire de suite du tout.

Surtout que l'anime Death Note sorti en 2006 est, quant à lui, excellent.