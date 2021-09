Deauville 2021 : Isabelle Fuhrman nous parle du prequel d'Esther

Révélée avec "Esther", Isabelle Fuhrman était présente à Deauville pour la projection de l'excellent "The Novice". Nous l'avons rencontré et au cours de notre entretien elle s'est exprimée sur le prequel de "Esther" qui devrait sortir l'année prochaine.

Inoubliable Esther

Isabelle Fuhrman n'avait que dix ans lorsqu'elle a tourné Esther (2009). Un film qui aura marqué les esprits de beaucoup de monde. Jaume Collet-Serra proposant un thriller maîtrisé au twist assez incroyable. En effet, le film suit un couple qui décide d'adopter une petite fille : Esther. L'enfant est particulière et des choses étranges commencent à se produire. Puis la révélation.

Esther (Isabelle Fuhrman) © Warner Bros

Esther est en réalité une adulte d'une trentaine d'années un brin psychopathe ! Une révélation folle qui a évidemment participé à faire d'Esther un objet culte dans le genre.

Dix ans après, Isabelle Fuhrman est de retour

Plus de dix ans après, on était très heureux de retrouver la comédienne, désormais âgée de 24 ans. Elle était présente à Deauville pour la projection du film The Novice réalisé par Lauren Hadaway. Un film très physique qui nous a passionné (voir notre critique) et dans lequel Isabelle Fuhrman livre une grosse performance.

Nous avons donc pu la rencontrer pour parler d'elle, de ses premiers pas devant la caméra et évidemment de son expérience sur Esther.

Au cours de notre entretien, nous l'avons évidemment questionnée sur le prequel d'Esther, titré pour le moment Orphan : First Kill (titre anglais). Un projet forcément complexe puisque, bien que l'histoire devra se dérouler avant le premier film, la comédienne, elle, a grandit. Elle a donc logiquement d'abord hésité à reprendre son rôle, avant de se laisser convaincre après les premiers tests et en voyant la technique employée pour la faire paraître plus petite.

Notre rencontre est à découvrir dans la vidéo en une d'article. L'interview complète d'Isabelle Fuhrman sera disponible prochainement sur le site. Orphan : First Kill devrait, d'après la comédienne, sortir l'année prochaine. La production ayant subi du retard en raison de la pandémie mais le tournage serait bien bouclé. On espère que des images officielles seront bientôt dévoilées.