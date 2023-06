Décès d'Alan Arkin, star de "Little Miss Sunshine" et "Argo"

Le grand acteur américain Alan Arkin est décédé le 29 juin 2023, à l'âge de 89 ans. Il laisse derrière lui une riche filmographie, étendue sur plus de sept décennies. Il restera à tout jamais le grand-père sarcastique et bouleversant de "Little Miss Sunshine", rôle qui lui a valu l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 2006.

Alan Arkin est mort

Le visage était aussi connu que l'acteur était discret dans la vie publique. Une discrétion qui traduisait une humilité remarquable, qualité de ceux qui ont un grand talent, exploité sur plus de 60 ans sur le grand et petit écran. C'est pourquoi c'est avec une grande tristesse que le monde a appris aujourd'hui la disparition de l'acteur américain Alan Arkin, à l'âge de 89 ans, décédé à son domicile de Carlsbad, en Californie. Ses trois fils, Adam, Matthew et Anthony ont déclaré dans un communiqué :

Notre père était une force de la nature au talent unique, en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Mari, père, grand-père et arrière-grand-père aimant, il était adoré et sera profondément regretté.

Lieutenant Rozanov (Alan Arkin) - Les Russes arrivent ©The Mirisch Corporation

Une reconnaissance immédiate, et une autre tardive

Né à Brooklyn le 26 mars 1934, Alan Arkin a débuté au cinéma en 1957 dans Calypso Heat Wave. Il se fait remarquer en 1966 avec un premier rôle dans Les Russes arrivent. Pour celui-ci, il obtient le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film musical. Les années 60 lui réussissent, et il est nommé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 1968 pour sa performance dans Le coeur est un chasseur solitaire. À partir de là, les rôles s'enchaînent et il devient une figure du cinéma américain. On le voit notamment dans Seule dans la nuit de Terence Young, Catch 22 de Mike Nichols, il tourne sous la direction de John Cassavetes, Sydney Pollack, James Fowley...

Si les années 80 et 90 se passent pour lui en demi-teinte, il reprend toute la lumière dans les années 2000 avec Little Miss Sunshine, qui lui vaut l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 2006. Les années 2010 sont bien remplies pour Alan Arkin, et il est ainsi distingué de nouveau aux Oscars en 2012, avec une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, pour sa performance dans Argo de Ben Affleck.