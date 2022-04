Decision to Leave : première image et un poster pour le nouveau Park Chan-wook ("Old Boy")

Annoncé au festival de Cannes 2022, le prochain film de Park Chan-wook, "Decision to Leave", se dévoile avec une première image du film, ainsi qu'un poster. Le long-métrage pourrait sortir dans les salles fin juin.

Park Chan-wook revient à Cannes

En général, lorsqu'un film coréen est présenté en compétition au festival de Cannes, le résultat est plutôt bon. En 2016, Park Chan-wook présentait son Mademoiselle - tandis que l'excellent The Strangers de Na Hong-jin était hors-compétition. En 2018, Burning aurait pu (d'après nous) s'attribuer la première Palme d'or coréenne. Finalement, celle-ci est revenue à Parasite de Bong Joon-ho l'année suivante. Autant dire qu'on est assez heureux de voir Park Chan-wook revenir cette année avec Decision to Leave, son onzième long-métrage.

Mademoiselle ©The Jokers

Le réalisateur d'Old Boy (2003) a retrouvé pour l'occasion son co-scénariste Chung Seo-kyung, avec qui il a signé Mademoiselle. Cette fois, il s'agira d'un polar dans lequel un policier doit enquêter sur le meurtre d'un homme retrouvé dans la montagne. La femme de ce dernier sera alors la principale suspecte. On ne sait pas grand chose d'autre sur le long-métrage, si ce n'est que les rôles principaux seront portés par Tang Wei et Park Hye-il. La première a malheureusement eu une carrière compliquée après ses débuts dans Lust, Caution (2007). Le comité de censure chinois ayant grandement limité les possibilités de travail de la comédienne après ce film qui fit polémique en raison de ses scènes de sexe. On l'a ensuite vue dans Hacker (2015) et le fabuleux Un grand voyage vers la nuit (2018). Park Hae-il a lui travaillé avec Bong Joon-ho sur Memories of Murder (2003) et The Host (2006).

Quand sortira Decision to Leave ?

Alors que l'annonce de la présence du film au festival de Cannes 2022 vient de tomber, on découvrir enfin une première image de Decision to Leave, ainsi qu'un premier poster international. Une affiche particulièrement belle à découvrir ci-dessous :

Le film de Park Chan-wook n'a pas encore de date de sortie officielle donnée par le distributeur Bac Films. Mais il se dit que Decision to Leave pourrait atterrir dans nos salles le 29 juin. Une confirmation ne devrait pas tarder, ainsi qu'une première bande-annonce.