Decision to Leave : un teaser sublime pour le nouveau Park Chan-wook

Le prochain film de Park Chan-wook, "Decision to Leave", se dévoile avec un premier teaser intrigant. Le film sera présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2022.

C'est quoi Decision to Leave ?

Decision to Leave est le onzième long-métrage de Park Chan-wook. Le réalisateur sud-coréen avait été révélé en 2003 avec Old Boy et s'est constitué une filmographie passionnante. Après une trilogie sur la vengeance, le cinéaste a continué avec des œuvres où il est notamment question de faux-semblants. Mademoiselle (2016) en était un bel exemple, et cela devrait encore être le cas avec ce nouveau film.

Decision to Leave ©CJ Entertainment

Après avoir dirigé sa première série avec The Little Drummer Girl (2018), Park Chan-wook revient donc au grand écran avec Decision to Leave, dont voici le synopsis :

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

Les belles images de Park Chan-wook

Comme on peut le voir dans le premier teaser (en une d'article), le film devrait nous offrir des plans d'une grande beauté. On découvre les deux protagonistes, incarnés par Tang Wei et Park Hae-il. Bien que le détective doive soupçonner Sore, ces images tendent davantage à un rapprochement entre eux. Il semblerait également que Sore l'aide dans son enquête. Mais on émet déjà l'hypothèse que Sore pourrait en réalité cacher un secret...

Cette vidéo permet donc uniquement de découvrir un peu l'ambiance du film. Un bon moyen de nous donner envie d'en découvrir plus. Le film devrait sortir dans les salles en juin. Avant cela, il aura droit à une présentation au en compétition officielle au Festival de Cannes 2022.