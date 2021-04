Découvrez ce que Tom Cruise ne doit pas faire durant ses cascades

Tom Cruise fait partie de ces rares acteurs hollywoodiens qui assurent eux-mêmes la majorité de leurs cascades. Un réel plaisir qui se lit un peu trop sur son visage lors de ce type de séquences. La star de "Mission impossible" doit donc éviter de sourire à tout prix, chose qui n'est pas toujours facile pour lui.

Tom Cruise, roi de la cascade

L'Asie a Jackie Chan, l'Amérique a Tom Cruise. En effet, ce dernier est connu pour son perfectionnisme depuis le début de sa carrière. Il en est donc de même pour ses scènes d'action qu'il assure lui-même. C'est en particulier très visible depuis qu'il porte à lui tout seul la saga Mission impossible. Depuis le premier volet sorti en 1996, la star fait tout et ose tout. Qu'il soit suspendu à un fil en équilibre, qu'il escalade une falaise abrupte à mains nues, qu'il escalade (encore !) la Tour Burj Khalifa, qu'il s'accroche à la carlingue d'un Airbus militaire en plein décollage ou qu'il pilote un hélicoptère lui-même, Tom Cruise prend à bras-le-corps la célèbre expression : "Ça passe ou ça casse !"

Certaines fois justement, ses cascades ne passent pas loin de la casse. En effet, l’acteur s'était fracturé la cheville sur le tournage de Mission impossible -Fallout après avoir mal géré un saut très dangereux. Une blessure qui aurait pu être bien plus mortelle, mais qui stoppa tout de même le tournage durant deux mois.

Le sourire est le reflet de l'âme

Malgré ses 58 ans, Tom Cruise est toujours aussi en forme. Et malgré ses nombreuses blessures, il est tout autant motivé à poursuivre des cascades plus périlleuses les unes que les autres. La preuve avec la promesse d'une énorme cascade à moto dans Mission Impossible 7 teasée par le comédien.

Toutefois, Cruise oublie parfois que son personnage doit montrer une certaine angoisse lorsqu'il se retrouve en danger. Durant son passage dans l'émission du Graham Norton Show, l'acteur est revenu avec amusement sur cette étourderie :



Je suis un acteur très physique et j'adore les faire. J'étudie, je m'entraîne et je prends beaucoup de temps pour tout mettre au point. Je me suis cassé beaucoup d'os ! (...) La première fois qu'on fait une cascade, c'est angoissant, mais c'est aussi exaltant. On m'a d'ailleurs dit plusieurs fois pendant le tournage d'une cascade d'arrêter de sourire !

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission impossible : Rogue Nation ©Paramount Pictures

La demande est assez naturelle, en effet. Après tout, il est difficile d'imaginer Ethan Hunt sourire alors qu'il est suspendu dans le vide.

Tom Cruise de retour l'année prochaine dans les salles ?

On rappelle que Mission Impossible 7 et 8 ont été tournés consécutivement. Tom Cruise n'est donc pas près de disparaître de sitôt dans le cinéma d'action, alors qu'il approche des 60 ans. En outre, l'acteur incarnera de nouveau un des personnages iconiques de sa filmographie : Maverick. En effet, il sera à l'affiche de Top Gun : Maverick, suite de Top Gun, sorti en 1986.

Toutefois, les films ne sont pas près de sortir cette année. En effet, Tom Cruise a beau être puissant, il ne peut rien contre la crise sanitaire qui fait actuellement souffrir l'industrie du cinéma. Ainsi, les trois films ont été décalés à 2022 et 2023. Mission impossible 7 et Top Gun : Maverick sont donc respectivement prévus pour le 27 mai 2022 et pour le 19 novembre 2022. Quant à Mission impossible 8, il a été repoussé au 27 juillet 2023.

Si vous aimez Tom Cruise, il vous faudra donc patienter encore un peu.