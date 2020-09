Mission Impossible 7 : une cascade folle teasée dans une nouvelle image

La production de "Mission : Impossible 7" n'a pas été épargnée par la crise du COVID-19. En pause pendant un moment, le blockbuster toujours porté par Tom Cruise vient de redémarrer les prises de vue. Une nouvelle image tease une cascade complètement folle.

Deux nouveaux Mission Impossible sur le feu

Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de la saga Mission : Impossible. Tom Cruise a encore des choses à vivre et il le fera devant la caméra de Christopher McQuarrie pendant au moins deux épisodes. Ce qui portera le total du réalisateur à 4, soit du jamais vu dans l'histoire de la franchise. C'est dire à quel point l'entente entre lui et l'acteur star fonctionne ! Bien que deux films soient en préparation, avec des tournages prévus dans la continuité l'un de l'autre, rien n'est sorti sur le scénario. L'intrigue devrait prolonger ce qui a été fait dans Fallout et le fait que les deux films soient conçus à la suite tend à établir qu'on devrait avoir une ligne narrative commune.

Le casting va s'appuyer sur des personnages désormais connus par le public. Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson. Vanessa Kirby et Angela Bassett sont tous de retour. Henry Czerny, qui incarnait Kittridge dans le tout premier épisode, signera aussi son retour. Quant au nouveaux, ils sont plusieurs. Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales rejoignent tous l'aventure sans qu'on ne sache grand chose sur leur rôle respectif. C'est toujours le 17 novembre 2021 que l'on attend Mission : Impossible 7 dans les salles.

Le tournage reprend

Le tournage avait débuté en Italie avant que la pandémie ne frappe. Le pays étant l'un des plus touchés en Europe, il était évident que l'équipe n'allait pas pouvoir continuer sa petite entreprise. Après des semaines d'attente qui ont été frustrantes pour un Tom Cruise qui voulait très vite se remettre au boulot, les prises de vue viennent de redémarrer. Le réalisateur Christopher McQuarrie annonce la reprise d'activité avec une image saisissante d'une personne (lui ?) sur un pont en construction, dans les montagnes.

Tout porte à croire que ce lieu va être le théâtre d'une incroyable cascade. Et c'est évidemment le cas ! Une vidéo des coulisses, filmée en Norvège, montre justement de quoi il sera question. Un homme - qui n'est personne d'autre que Tom Cruise - parcourt le pont en moto et se jette dans le vide, en déclenchant un parachute. Cette cascade semble être la même qui avait causé des dégâts lors de la première reprise du tournage, en Grande-Bretagne. Le lieu a changé mais l'ambition reste la même.

Ce n'est pas la seule cascade qui est prévue au programme de Mission : Impossible 7. La presse a rapporté que la production voulait faire sauter pour de vrai un pont dans un petit coin de la Pologne. Chose qui ne plaisait pas aux locaux mais qui pourrait donner un résultat époustouflant sur grand écran. À défaut de savoir dans quelle panade vont se mettre Ethan et ses collègues, on aura compris que ça ne sera pas tout repos.

Les films Mission : Impossible tiennent une partie de leur intérêt des cascades exceptionnelles qui sont dedans. Une particularité qui sied à merveille à Tom Cruise, car l'acteur adore les exécuter directement lui-même sur le plateau. On l'a vu escalader le Burj Khalifa, piloter un hélicoptère dans une situation tendue ou encore s'accrocher à un avion qui décolle. L'homme est un véritable aventurier qui aime cette adrénaline - il va d'ailleurs être le premier acteur à tourner un film de fiction dans l'espace. Nul doute que cette septième partie va encore nous réserver quelques sensations fortes.