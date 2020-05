Découvrez le classement des acteurs les plus grossiers d'Hollywood

Qui est l'acteur le plus grossier d'Hollywood ? Enfin, l'acteur qui incarne le plus de personnages grossiers dans les films ? D'instinct, vous diriez sans doute Samuel L Jackson, et pourtant il s'agit d'un autre !

Après le classement des acteurs qui meurent le plus dans les films, voici celui des acteurs les plus grossiers d'Hollywood. Une liste qui présente les acteurs qui incarnent des personnages au langage abject. C'est le site Buzz Bingo qui a mené cette étude exhaustive. Ils ont minutieusement mesuré le nombre de fois qu'un acteur prononce un gros mot au cinéma. Contre toute-attente, le premier n'est pas Samuel L Jackson.

Le site a recensé les films qui possèdent le plus de gros mots, et les acteurs qui disent le plus de jurons. Un classement rigolo, qui propose donc un petit tour d'horizon des films les plus grossiers. Arrive en tête avec 715 gros mots : Le Loup de Wall Street. Il est talonné de près par Uncut Gems avec 646 jurons. Enfin, la troisième place est détenue par Casino. Ainsi, Martin Scorsese occupe la première et la troisième place du podium. On vous laisse découvrir la suite du top 10.

Jonah Hill est le plus grossier

Chez les acteurs, c'est Jonah Hill l'interprète le plus grossier. Il a ainsi proferé 376 jurons au cours de sa carrière, ce qui fait une moyenne de 22,9 mots sur 1000. Il est suivi de près par Leonardo DiCaprio avec 361 gros mots (moyenne de 10,7 gros mots pour 1000 mots). Deux acteurs qui peuvent donc remercier ce cher Martin Scorsese. Et, en troisième position arrive l'inimitable Samuel L Jackson avec 301 jurons. On vous laisse visiter le site pour découvrir le reste du top 10.

Étonnant de voir Jonah Hill devant Samuel L Jackson tant ce dernier a proféré de nombreux jurons à la fin des années 1990. Mais ce n'est pas la qualité qui joue mais la quantité, et ces dernières années, Jonah Hill a fait péter le compteur. Fait intéressant, Quentin Tarantino, un cinéaste célèbre pour ses films grossiers n'a qu'un seul long-métrage dans le top 10 : Reservoir Dogs (9ème place).

Jonah Hill a même réagi à cette première place dans un post Instagram. Il remercie Martin Scorsese pour l'avoir poussé à bout et n'hésite pas à taquiner Samuel L Jackson. On vous laisse vous rendre sur le site pour plus de détails sur ce classement des acteurs les plus grossiers d'Hollywood. Franchement, il y a quelques surprises.