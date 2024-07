Demon Slayer : une trilogie de films est annoncée pour le célèbre anime !

Alors que l'arc "L'Entraînement des piliers" vient de se terminer, la suite de "Demon Slayer" se fera sous la forme d'une trilogie de films qui couvriront l'arc "La Forteresse Infinie". Les longs-métrages sortiront dans les salles de cinéma.

Demon Slayer continue avec trois films à venir

Les fans de Demon Slayer sont aujourd'hui nombreux. Avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus, le manga est considéré comme un phénomène mondial. Et Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, son adaptation en anime, connaît aussi un grand succès depuis 2019. Les adeptes de l'œuvre imaginée par Koyoharu Gotoge étaient donc évidemment au rendez-vous pour découvrir l'épisode final de l'arc L'Entraînement des piliers, diffusé ce 30 juin sur Crunchyroll. La plateforme en a profité pour faire une grande annonce concernant la suite. À savoir l'arrivée prochainement au cinéma d'une trilogie de films pour couvrir le prochain arc Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie. Il s'agira de l'arc final et le point culminant de la série.

Dans son communiqué de presse, Crunchyroll précise que la trilogie sortira dans les salles du monde entier. La date de sortie reste à définir. Rahul Purini, Président de Crunchyroll, s'est montré ravi et a déclaré : "Nous sommes enchantés de proposer aux fans cette trilogie de films sur grand écran ; cela promet d’être l’un des événements pop culture les plus épiques et importants de notre époque". Pour accompagner cette annonce, une affiche de La Forteresse de l'Infinie a été partagée.

Un succès impressionnant pour la saga

Ce n'est pas la première fois que Demon Slayer sera montré sur grand écran. Le début de la saison 4 avait été proposé dans quelques salles en avant-première en février dernier. En format long-métrage, le succès avait déjà été au rendez-vous. Comme le précise Crunchyroll dans son communiqué, Le Train de l'Infini, dévoilé en octobre 2020, "détient le record du film d'animation le plus rentable, et du film japonais le plus rentable au box-office mondial, avec plus de 500 millions de dollars de chiffres d'affaires à ce jour". Les retours du public et de la presse avaient alors été excellents. Nul doute que les fans de Demon Slayer feront le déplacement pour voir cette prochaine trilogie de films. La durée des longs-métrages n'a pas été précisée.