Demon Slayer : la suite de l'anime arrive en salles pour des séances exceptionnelles

Pour le lancement de la saison 4 de "Demon Slayer", des projections sont organisées en France les 24 et 25 février. Y seront montrés le dernier épisode de la saison 3, et le premier du nouvel arc : "L’entraînement des piliers".

Demon Slayer : le succès du manga et de l'anime

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est un des animes les plus populaires du moment. La série, tirée du manga éponyme publié entre 2016 et 2020, est diffusée depuis 2019, et a rapidement conquis les adeptes d'animation japonaise. L'histoire suit Tanjirō Kamado, qui rentre un jour chez lui et découvre que toute sa famille a été massacrée. L'unique survivante est Nezuko, sa petite sœur, qui s'est transformée en démon. Refusant de la laisser comme ça, Tanjirō va partir avec elle à la recherche d'un remède, avant de rejoindre les pourfendeurs de démons.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ©Aniplex

Avec plus de 150 millions d’exemplaires vendus, Demon Slayer est devenu une référence. Un long-métrage d'animation a même été proposé en 2020 avec Le Train de l'Infini. Et preuve du succès mondial de l'œuvre de Koyoharu Gotoge, des projections exceptionnelles vont bientôt être proposées par Aniplex, Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment, pour lancer la saison 4.

La saison 4 débutera au cinéma

C'est via un communiqué de presse que Crunchyroll a annoncé la diffusion sur grand écran d'un "aperçu du prochain arc, L’entraînement des piliers". En effet, les 24 et 25 février 2024 seront organisés en France des projections du dernier épisode de la saison 3 de Demon Slayer (l’arc Le village des forgerons), suivi du premier épisode de la saison 4 (L'entraînement des piliers). Un épisode qui "montrera les prémices d'une instruction spéciale sous l'égide des piliers en prévision de l'ultime bataille contre Kibutsuji Muzan".

Des séances ont été organisées dans de nombreux pays. Mais une séance en particulier devrait intéresser les fans, celle du 24 février à l'UGC Normandie de Paris. Celle-ci se fera en présence de Natsuki Hanae, qui interprète Tanjirō dans la version japonaise, et du producteur Yuma Takahashi. De plus, une performance musicale de l'artiste milet sera proposée durant cet événement.

Outre l'UGC Normandie, on ne sait pas encore quels seront les cinémas qui accueilleront cet événement en France.