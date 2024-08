Gladiator 2 : Denzel Washington lâche une petite phrase qui va inquiéter ses fans

Personnage important de l'histoire de "Gladiator 2", Denzel Washington s'est confié à la presse sur ce film et a prononcé quelques mots qui font l'effet d'une bombe. L'acteur de 69 ans, icône du cinéma américain, estime en effet qu'il lui reste "très peu de films" à faire...

Denzel Washington proche de la retraite ?

Le temps passe, c'est ce qu'il fait et il est impossible de l'arrêter. Le cinéma a beau de son côté tout faire pour tenter d'enrayer la marche du temps, fixant sur l'écran des moments d'éternité, ses acteurs et actrices iconiques vieillissent et savent qu'eux aussi, même eux, ne font que passer. C'est en substance ce qu'a laissé entendre Denzel Washington, interrogé dans le magazine Empire sur sa décision de rejoindre le casting du très attendu Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott.

Dans celui-ci, sa deuxième collaboration avec le cinéaste britannique après American Gangster en 2007, il incarne une version fictive de Macrinus, personnage historique qui fut préfet du prétoire et chargé des affaires civiles de Rome, et qui deviendra ensuite empereur de 217 à 218 ap. JC. Selon les récits historiques, il aurait été impliqué dans l'assassinat de Caracalla, incarné dans Gladiator 2 par Fred Hechinger, et auquel il succède à la tête de l'Empire romain en 217 ap. JC.

Dans Gladiator 2, "son" Macrinus est différent puisqu'il est un riche marchand d'armes, mais qui compte bien devenir empereur coûte que coûte...

Un personnage dévoilé dans la bande-annonce de Gladiator 2, et qui semble aller comme un gant à Denzel Washington. Mais ce rôle pourrait-il être un de ses derniers, avant une retraite bien méritée ? C'est en effet ce qu'a suggéré l'acteur de He Got Game et Man on Fire :

Il reste très peu de films pour moi à faire, des films qui m'intéressent. Je dois être inspiré par le cinéaste, et j'étais énormément inspiré par Ridley. On a eu une super expérience la première fois ("American Gangster", ndlr), et nous revoilà.

L'acteur aime les frères Scott

Celui qui a été désigné comme le plus grand acteur du 21e siècle (jusque-là) par le New York Times en 2020 devrait donc considérablement émouvoir son très large public, puisqu'à 69 ans il envisage ainsi être dans la toute dernière partie de sa carrière d'acteur. On le verra en 2025 dans High and Low de Spike Lee, et selon IMDb il travaille actuellement sur un autre projet, sans qu'aucun détail n'ait été donné.

Peut-être plus attiré maintenant par la réalisation, Denzel Washington "acteur" pourrait donc se faire de plus en plus rare et se montrer très exigeant sur le choix de ses futurs projets. Il aura déjà, dans tous les cas, laissé une empreinte très conséquente dans l'histoire du cinéma. Et en partie chez Tony Scott, le frère de Ridley avec qui il a tourné pas moins de cinq longs-métrages, dont les cultes USS Alabama et Man on Fire. Au sujet des deux frères, Denzel Washington a déclaré :