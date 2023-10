Dernière chance pour se faire (très) peur devant ce film terrifiant sur Netflix

"Kuntilanak" quitte le catalogue de Netflix, c'est donc le dernier moment pour flipper devant ce film d'horreur asiatique où une terrifiante créature mythologique s'en prend violemment aux enfants d'un orphelinat.

Le film d'horreur Kuntilanak tire sa révérence

Le film indonésien Kuntilanak, film d'horreur réalisé par Rizal Mantovani en 2018 et proposé la même année sur Netflix, va quitter le catalogue de la plateforme de streaming le 12 octobre 2023. Plus que quelques heures donc pour se filer une bonne frousse, en préparation d'Halloween qui s'approche à grand pas. Sa diffusion est restée quasi confidentielle auprès des abonnés français. Mais il aura néanmoins assez intéressé autour du monde pour que deux suites voient le jour : Kuntilanak 2 en 2019 et Kuntilanak 3 en 2022.

Kuntilanak ©Netflix

Kuntilanak raconte l'histoire suivante : Cinq enfants découvrent que le vieux miroir trouvé dans leur orphelinat abrite un esprit maléfique qui kidnappe les enfants et les y emprisonne.

Le long-métrage est un remake du film du même nom sorti en 2006, déjà réalisé par Rizal Mantovani. Et, fait intéressant, ce film a lui-même eu deux suites, sorties en 2007 et 2008, avec toujours Rizal Mantovani aux commandes. On a donc trois premiers films, et leurs trois remakes une décennie plus tard. Le succès de ses films s'explique en partie du fait que le "Kuntilanak" est une célèbre créature mythologique indonésienne, aussi appelée "Pontianak". Cette créature fait partie du folklore indonésien, et est aussi présente dans de nombreuses cultures de cette région du monde.

Possession démoniaque, meurtres et frissons

Avec cette histoire de miroir possédé et de créature démoniaque qui prend l'apparence d'une femme aux cheveux longs, au comportement proche de celui des vampires, et un groupe d'enfants exposés à sa terrible menace, tous les éléments sont réunis pour servir un film effrayant. Le casting est notamment composé de Sandrinna Michelle, Aurélie Moeremans, Fero Walandouw, Nena Rosier et Andryan Sulaiman.