Fair Play : la réalisatrice s'exprime sur la fin choc du film Netflix

Que comprendre de la fin du film Netflix "Fair Play" ? Dans une récente interview, la réalisatrice a donné son sentiment et son analyse. Attention ! Cet article contient des spoilers sur la fin du film !

Fair Play s'invite dans le top 10 Netflix

Mis en ligne depuis ce vendredi 6 octobre, le film Fair Play s'est déjà imposé comme l'un des films les plus visionnés de la plateforme cette semaine. Avec d'excellents premiers retours, et un genre toujours très apprécié (le thriller érotique), il devrait rester un petit moment dans le top 10.

Emmené par Phoebe Dynevor et Alden Ehrenreich, le film mis en scène par Chloe Domont se concentre sur l'histoire d'amour entre Emily et Luke, deux collègues travaillant dans la même entreprise de fonds spéculatif. Tous deux très ambitieux, leur relation est mise à rude épreuve lorsque Emily obtient la promotion dont rêve Luke depuis des années. Alors qu'ils s'apprêtaient à se fiancer, cet événement bouleverse l'équilibre du couple, et met en lumière les mécaniques de pouvoir qui s'opèrent entre eux ainsi que la toxicité de leur relation.

Une fin sans compromis

Alors que Luke ne supporte pas qu'Emily ait une place plus importante que lui dans la hiérarchie de l'entreprise, il devient de plus en plus menaçant envers elle. Après une dispute lors de laquelle Emily lui brise une bouteille au visage, Luke dépasse les bornes, et viole sa compagne dans une séquence particulièrement sordide. La jeune femme, sous le choc, décide alors de mentir à propos de leur relation auprès de son supérieur pour écarter définitivement Luke de sa vie. Fair Play se termine par un face-à-face entre Emily et Luke au cours duquel elle le blesse avec un couteau à plusieurs reprises et l'oblige à s'excuser, et à avouer qu'il "n'est rien".

La réalisatrice explique la fin du film

Dans une interview récente accordée à Entertainment Weekly, Chloe Domont, la réalisatrice de Fair Play, a donné une explication de la fin choquante du film. Elle a expliqué que lors de la première écriture du scénario, l'histoire était beaucoup plus orientée pour faire passer Emily pour la gentille de l'histoire. Cependant, au fur et à mesure des réécritures et des discussions avec Alden Ehrenreich, elle a réalisé qu'une version plus nuancée du film serait davantage intéressante. Elle a déclaré :

Quand j'ai écrit le scénario pour la première fois, il était beaucoup plus orienté en faveur d'Emily. Mais en le réécrivant, j'ai réalisé que la version la plus intéressante du film était un peu plus grise, qui oscille jusqu'à un certain point.

Domont a également souligné l'importance de la scène dans la salle de bain, où Luke viole Emily, comme un moment décisif qui définit clairement les positions des personnages. La violence de cette action pousse Emily à la conclusion perturbante du film, où elle tient Luke en joug avec un couteau, le forçant à admettre qu'il n'est rien. Domont note que cette scène n'est pas une question de vengeance, mais plutôt de faire admettre à cet homme son infériorité.

La réalisatrice a par ailleurs souligné que le film n'est pas vraiment sur l'émancipation féminine, mais plutôt sur la fragilité masculine.

Enfin, Chloe Domont a exprimé son désir d'aborder la dynamique de pouvoir dans les relations, un sujet souvent évité. Elle espère que la conclusion provocante du film incitera les spectateurs à réfléchir et à discuter de la manière dont cette dynamique peut être destructrice. Elle conclut en disant :