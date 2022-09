Destination finale 6 : le prank morbide des réalisateurs pour se faire embaucher

Réalisateurs du remarqué "Freaks", Zach Lipovsky et Adam B. Stein mettront en scène "Destination finale 6". Pour convaincre les producteurs de New Line Cinema de les embaucher, les cinéastes les ont piégés.

Destination finale : impossible d'échapper à la Faucheuse

En 2000, Destination finale marque le lancement d'une nouvelle saga horrifique dans les salles obscures. Le concept est simple et diablement efficace : chacun des films de la franchise débute avec des personnages qui échappent de justesse à un terrible accident, grâce à une vision prémonitoire de l'une des victimes. Il peut s'agir d'un crash d'avion, d'un enchaînement diabolique sur une autoroute ou d'une défaillance technique d'un manège aux conséquences sanglantes.

Et si les protagonistes se réjouissent de s'en être tirés, la Mort n'en a pas terminé avec eux. Elle décide de venir les chercher les uns après les autres. Les plus perspicaces tentent donc de la tromper par divers moyens, demandant notamment de l'aide au croque-mort William Bludworth (Tony Todd), qui en connaît un rayon sur le sujet.

William Bludworth (Tony Todd) - Destination finale 5 ©Metropolitan Filmexport

Après le succès du premier opus, Destination finale a droit à quatre suites, sorties entre 2003 et 2011. Des longs-métrages inégaux mais qui proposent tous des exécutions drôles et gores, causées par un enfermement dans une cabine UV, une salle de bain un peu trop glissante ou encore par un caillou coincé dans une tondeuse à gazon.

Plus de dix ans après la sortie de Destination finale 5, la Faucheuse s'apprête à faire son grand retour dans un sixième volet. Un film qui devrait prendre la forme d'un reboot. Interrogé par Collider en juillet 2022, le scénariste et producteur Jeffrey Reddick expliquait à propos du changement de formule :

Je dirais que ce ne sera pas simplement un récit du type "on a un groupe de gens, ils trompent la mort, et ensuite c'est la mort qui les poursuit". Il y a toujours un nouvel élément ajouté à chaque film pour le changer un peu. Celui-ci est un vrai film Destination finale, mais il ne suit pas ce genre de formule que nous avons en quelque sorte établie.

Des réalisateurs dans le thème pendant leur entretien d'embauche

Aux commandes de Destination finale 6, on retrouve Zach Lipovsky et Adam B. Stein, réalisateurs de Freaks. Pour convaincre les producteurs de l'engager sur le projet face à 200 autres candidats, le tandem n'a pas hésité à les piéger. Selon le Hollywood Reporter, le duo a simulé un décès lors de leur ultime réunion Zoom.

Zach Lipovsky et Adam B. Stein échangeaient avec des exécutifs de New Line Cinéma et s'apprêtaient à conclure leur discussion lorsque leur manteau de cheminée s'est enflammé. Ils se sont précipités pour éteindre le feu et après un moment de tension, la conversation a pu reprendre normalement. Les producteurs n'étaient cependant pas au bout de leurs surprises puisqu'à la suite d'un grincement strident, le ventilateur du plafond s'est effondré, décapitant l'un des cinéastes.

Un décès évidemment factice et quand les membres de New Line ont découvert la supercherie, ils sont passés de l'inquiétude au fou rire. La séquence préenregistrée et les effets visuels du tandem ont fini de les convaincre qu'ils étaient les réalisateurs parfaits pour ce projet. En espérant que cette créativité et cette malice se ressente dans Destination finale 6.