Destination Finale 6 : le trailer du film dévoile l'origine sanglante de la saga

Le compte à rebours a commencé. Quinze ans après le cinquième volet, Destination Finale revient sur grand écran avec "Bloodlines", un nouvel opus qui s’annonce aussi funèbre que déchaîné. Attendu dans les salles françaises le 14 mai 2025, ce sixième film se dévoile dans une bande-annonce glaçante qui change la donne : pour la première fois, la saga semble vouloir remonter aux origines du phénomène.

Un cauchemar qui ne meurt jamais

Dans Destination Finale : Bloodlines, l’héritage macabre de la franchise prend une tournure inédite. Le film suit une étudiante tourmentée par un cauchemar récurrent : celui de la mort imminente de ses proches. Convaincue que cette vision dépasse le simple rêve, elle retourne dans sa ville natale, déterminée à comprendre les événements qui la hantent. Ce voyage familial, en apparence anodin, devient rapidement une plongée terrifiante dans les racines d’une malédiction ancestrale.

La bande-annonce suggère une nouvelle approche : et si la série d’accidents orchestrés par la Mort depuis plus de vingt ans avait un point de départ ? En mettant l’accent sur la famille de l’héroïne, Bloodlines renoue avec les fondements de la saga, tout en ouvrant un pan mythologique jusqu’ici à peine effleuré. Le ton visuel reste fidèle aux précédents films : faucheuses invisibles, morts ultra-élaborées, et tension permanente. Mais une dose supplémentaire d’émotion familiale semble désormais accompagner le carnage.

Le retour d’un visage culte

Le casting, presque entièrement composé de jeunes comédiens – Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon ou encore Brec Bassinger – injecte un nouveau souffle à l’univers. Mais les fans de longue date n’ont pas été oubliés. Le film marque le retour très attendu de Tony Todd, figure culte de la saga, dans le rôle énigmatique de William Bludworth. Cette ultime apparition devrait offrir un lien direct entre les anciens volets et cette nouvelle intrigue, tout en renforçant l’aura morbide du personnage. On rappelle que le comédien s'est éteint en novembre dernier. Il s'agit donc de son ultime rôle.

Réalisé par Zach Lipovsky et Adam B. Stein, Destination Finale : Bloodlines s’annonce comme une relance ambitieuse. Avec un concept désormais ancré dans une généalogie tragique, le film pourrait bien redéfinir les règles d’une franchise que l’on croyait figée. Reste à savoir si la Mort acceptera de se laisser surprendre.