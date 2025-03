Destination Finale : Bloodlines : cette nouvelle devrait ravir les fans de la saga

Après quatorze ans d’absence, la franchise "Destination finale" va revenir au cinéma avec "Bloodlines". Or, nous venons d’apprendre une information importante sur ce nouvel opus.

Bloodlines, un nouveau chapitre de la saga Destination finale

Quatorze ans se sont écoulés depuis que le cinquième Destination finale est sorti en salles. Mais la franchise d’horreur s’apprête à revenir avec Bloodlines. Selon les propos du créateur de la saga en août 2023, il ne s’agira pas d’une suite classique mais plutôt d’une « expansion de l’univers ». La nouvelle histoire ne suivra cette fois pas simplement un groupe d’adolescents tentant d’échapper à la Mort.

Ce sixième film suivra une étudiante d’université du nom de Stefanie. En proie au même cauchemar violent de manière récurrente, elle retourne chez elle afin de se lancer à la recherche de la seule personne qui pourrait être capable de briser ce cycle. Et ainsi sauver les membres de sa famille du destin macabre qui les attend.

Le film sera le plus long de la franchise

Jusqu’à tout récemment, nous ne connaissions pas la durée du sixième Destination finale. Mais cela vient de changer. Car, comme le rapporte Digital Spy, le site de l’Irish Classification Film Office a vendu la mèche. On sait ainsi grâce à lui que Bloodlines durera précisément 1 heure, 40 minutes et 40 secondes.

Avec une telle durée, il s’agira du film le plus long de la saga. Il battra même assez nettement le précédent détenteur du record. Avant lui, le premier Destination finale était le plus long. Mais il durait « seulement » 1 heure et 38 minutes.

La classification du long-métrage également dévoilée

Bloody Disgusting partage une autre information importante sur Bloodlines, qui était attendue par les fans. Un poster récemment dévoilé confirme que le film sera « Rated R » aux États-Unis. Ce qui signifie que les personnes de 17 ans et moins devront être accompagnés d’un adulte pour le voir. Afin de justifier cette classification, le poster révèle que le film contient « des accidents ainsi qu’un langage violents et macabres ».

La classification de Bloodlines n’est pas une surprise. Le premier trailer du film, dévoilé en février dernier, nous annonçait un film particulièrement sanglant en nous montrant une première mort horrible. Ce sixième opus devrait donc s’inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs en termes de scènes mémorables. Voire même aller plus loin.

Destination finale : Bloodlines sortira le 14 mai prochain dans les salles françaises.