Destination Finale : le concept original était différent

Saga devenue culte et endormie depuis des années, "Destination Finale" aurait pu comporter des différences dans son concept. Le scénariste du premier opus revient sur ses idées initiales et nous laisse apercevoir un film qui aurait pu être encore plus cruel.

Pourquoi les films Destination Finale ont toujours fait leur effet, malgré des grosses carences sur plusieurs points ? Comme dans la saga Saw, ce sont les mises à mort qui sont au centre de l'attention. On adore assouvir notre côté sadique, que les personnages se retrouvent dans des situations folles qui évoquent parfois nos peurs les plus profondes.

Durant les différents épisodes de Destination Finale, on en aura vu des morts inventives et certaines ont été plus douloureuses que d'autres à encaisser. Les craintifs de l'avion, des manèges à sensations fortes ou des ascenseurs n'auront pas été épargnés. Pour rappel, Destination Finale a comme boogeyman la Mort himself. Lorsqu'elle cible quelqu'un, tout se met en place pour que le/la concerné(e) y passe. On suit ainsi ces victimes, comme des rats de laboratoire, qui se débattent avec le destin pour empêcher l'inéluctable.

La Mort devait opérer différemment dans Destination Finale

Jeffrey Reddick, le créateur du concept, a expliqué dans une interview pour Consequence of Sound que le scénario orignal comportait des différences et il développe son idée de base.

Dans ma version originale, comme la Mort avait fait des dégâts la première fois , elle ne pouvait pas simplement tuer des gens. Elle exploitait essentiellement leurs grandes peurs et les poussait au suicide.

Reddick avait écrit des personnages qui étaient hantés par la mort de leurs proches et qui avaient du mal à continuer de vivre. Au lieu que ce soit la Mort qui vienne les chercher - parfois dans des situations ubuesques -, ils se suicidaient. Même s'il explique que plusieurs morts présentes dans le premier film étaient similaires à celles qu'il avait en tête, leur contexte a été changé. Il prend l'exemple de Tod (l'ami d'Alex), qui faisait le choix de se pendre dans son garage. Dans Destination Finale, un enchaînement de détails le fait glisser et il s'étrangle avec une corde servant à étendre son linge dans la salle de bain. Reddick parle aussi de Carter, qui choisissait de sauter devant une rame de métro, rongé par la mort de sa petite amie.

On comprend donc que l'approche du scénariste était davantage réaliste et ne donnait pas sans cesse à la Mort cette aura surnaturelle lui permettant de déclencher des petits événements qui vont acheminer ses proies vers une fin certaine. Il y avait quand même dans son scénario une part de surnaturel, pour pimenter un peu les choses et créer des situations hors du commun.

Absente des écrans pendant des années, la franchise s'apprête à revenir prochainement. Un sixième film est actuellement sur les rails mais on ne sait pas quand il arrivera sur les écrans.