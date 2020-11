Destination Finale : un nouveau film est toujours d’actualité

Alors qu’un sixième film "Destination Finale" avait été annoncée en début d’année 2019, les nouvelles sur le projet étaient rares depuis. Mais le co-créateur de la franchise vient de rassurer les fans sur Twitter.

Destination Finale, une franchise lancée il y a 20 ans

La franchise Destination Finale est une saga culte de l’univers de l’horreur. Le premier Destination Finale, sorti en 2000, est centré sur un groupe de lycéens qui s’apprête à prendre l’avion pour un voyage à Paris. Mais peu avant le décollage, l’un d’eux, Alex Browing, fait un terrible cauchemar, dans lequel l’appareil explose en plein vol. Une fois réveillé, ayant la sensation qu’il s’agissait d’une vision plus que d’un rêve, le lycéen tente d’avertir l’équipage et de faire sortir tous les passagers. Mais Alex et ses camarades, ainsi que l’enseignante qui les accompagnait, sont expulsés de l’avion. Peu après, l’appareil explose. Et alors qu’Alex pense avoir sauvé la vie de ses camarades, de mystérieux événements vont suivre pour le groupe de lycéens…

C’est au réalisateur James Wong que l’on doit le premier Destination Finale, qu’il a adapté d’un scénario coécrit par Jeffrey Reddick, Glen Morgan et lui-même. Alex est joué par Devon Sawa dans le film, tandis qu’Ali Larter y incarne Claire, la seule étudiante de l’école du principal protagoniste à croire en sa vision. Kerr Smith, Chad Donella, Amanda Detmer et Seann William Scott interprètent les autres étudiants expulsés de l’avion avec Alex, tandis que Kristen Cloke prête ses traits à leur professeure, Valérie Lewton.

Jeffrey Reddick assure que les équipes créatives de Destination Finale se remettront bientôt au travail

Depuis la sortie du premier Destination Finale, quatre suites ont vu le jour, sorties respectivement en 2003, 2006, 2009 et 2011. Cela fait donc neuf ans que la franchise d’horreur n’est pas revenue au cinéma avec un nouvel opus. Mais en janvier 2019, on avait appris le développement d’un sixième film, écrit par Patrick Melton et Marcus Dunstan, qui ont récemment signé le scénario de quatre des films Saw.

Depuis, les nouvelles sont rares sur le projet. Dans le contexte actuel, il est souvent difficile de savoir à quel stade en est le développement d’un film à venir, et même si ce dernier n’a pas été totalement abandonné. Mais Reddick vient de donner de nouvelles informations sur le prochain Destination Finale, rassurant les fans de la saga en révélant que le projet est toujours bien vivant. Dans un tweet en réponse à un utilisateur qui lui demandait des nouvelles sur le film, le scénariste a ainsi révélé :

Ce n’est pas fini. Ils étaient en train de développer un autre Destination Finale jusqu’à ce que le Covid ne frappe. Ils reprendront dès que l’industrie se remettra au travail.

Le prochain Destination Finale au cœur du monde des premiers intervenants ?

En mars dernier, juste avant que la pandémie ne mette Hollywood en pause, Craig Perry avait donné quelques informations sur le futur Destination Finale. Le producteur historique de la saga avait révélé à Digital Spy que lui et les scénaristes du film envisageaient de situer l’action au cœur du monde des premiers intervenants :

On envisage de situer l’intrigue dans le monde des premiers intervenants : les secouristes, les pompiers et la police. Ces gens font face à la mort chaque jour, et font des choix qui peuvent faire mourir ou vivre d’autres personnes. On compte sur leur bon jugement, leur expertise et leur comportement calme. Donc pourquoi ne pas mettre ces gens dans des situations cauchemardesques dans lesquelles chaque choix peut déclencher la mort ou la vie – mais pas celle d’eux-mêmes ?

Si le plan n’a pas changé depuis, les premiers intervenants devraient donc être au cœur du nouveau film Destination Finale. Reste à savoir quand le développement de ce projet reprendra, et à quelle date le film sortira au cinéma. On ne devrait en tout cas pas pouvoir le découvrir avant 2022.