Ce soir à la TV : le premier film de Didier Bourdon sans Les Inconnus

Ce soir Chérie 25 diffuse "7 ans de mariage", la première comédie de Didier Bourdon sans Pascal Légitimus et Bernard Campan, ses compères des Inconnus. Une expérience en solo qui n'a d'abord pas été évidente.

Didier Bourdon sans Les Inconnus pour 7 ans de mariage

Pendant des années, Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan ont fait rire les Français, sur scène, en formant le trio comique Les Inconnus. Leur popularité a été telle qu'en 1995 ils ont pu passer à la réalisation avec leur premier film Les Trois Frères (co-réalisé par Bernard Campan et Didier Bourdon). Une comédie culte qui, à l'époque, avait engrangé 6,8 millions d'entrées et été récompensée du César de la meilleure première œuvre.

De quoi motiver les trois humoristes à poursuivre dans cette voie. Seulement, en raison d'un contrat leur interdisant de se produire au complet, c'est sans Pascal Légitimus qu'ils tournent Le Pari et L’Extra-terrestre. Ils le retrouveront ensuite pour Les Rois mages, avant que Didier Bourdon ne tente une aventure en solo.

7 ans de mariage ©Fox France

En effet, s'il avait déjà mis en scène seul L'Extraterrestre, l'acteur et réalisateur était au moins accompagné à l'écran de Bernard Campan. Mais pour 7 ans de mariage (2003), c'est sans l'aide de qui que ce soit que Didier Bourdon a mis en boîte cette comédie, dirigeant pour l'occasion Catherine Frot, Jacques Weber, Claire Nadeau.

Dans 7 ans de mariage, le comédien interprète Alain, marié depuis sept ans avec Audrey (Catherine Frot). Entre eux, la routine s'est installée et ils n'éprouvent plus de désir. Pour sauver son couple, Alain demande conseil à un ami sexologue, qui l'invite à réaliser ses fantasmes avec sa femme. Malgré la rigidité d'Audrey, cette dernière va accepter de découvrir avec lui l'univers de la luxure, dans des sex-shops ou des clubs échangistes.

Une nouvelle expérience qui fait peur au début

Étant seul pour diriger 7 ans de mariage, Didier Bourdon a avoué qu'il n'était pas très rassuré dans un premier temps. Le comédien a dû apprendre à "faire les choses" sans l'un de ses compères, et a pu s'appuyer sur le producteur Charles Gassot. Au final, cette comédie, qu'il considère comme son premier film, a été "un grand plaisir", comme il le racontait dans le dossier de presse de l'époque (via Allociné).

Au début ça fait peur. Mais il faut savoir grandir : c'est-à-dire ne plus faire les choses à deux ou à trois, mais tout seul. J'ai eu aussi un nouveau producteur : Charles Gassot. Tout était un peu neuf ; c'est pour ça que je considère ce film comme un premier film. J'y ai beaucoup travaillé. Ça a été aussi un grand plaisir."

De plus, Didier Bourdon a pu compter sur Catherine Frot pour lui faire des remarques sur le scénario (co-écrit avec Dominique Coubes et Nathalie Vierne). L'actrice a amené des petits changements sur le caractère de son personnage et même proposé elle-même la tenue léopard d'Audrey à la fin du film.

Je voyais Audrey comme un ange, visité par le démon - une inconsciente. Pas de jugement moral. Plutôt poétique. J'ai proposé deux ou trois choses qui allaient dans ce sens, notamment le costume du léopard à la fin du film.

Même sans Pascal Légitimus et Bernard Campan, Didier Bourdon a eu un beau succès avec 7 ans de mariage qui a tout de même attiré plus d'1,5 million de spectateurs et de spectatrices.