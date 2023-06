Disney chamboule son programme : les films Avengers et Star Wars décalés

Après l'annonce du report des prochains films "Avatar", on apprend que tout le calendrier Disney évolue. Les sorties des films Marvel et des prochains Star Wars sont toutes décalées.

Sorties repoussées pour les films Avatar et Marvel

L'info qu'on ne voulait pas entendre est finalement tombée ce 13 juin 2023. Avatar 3 est repoussé d'un an pour une sortie en décembre 2025... Seulement le film tant attendu de James Cameron n'est pas le seul à changer de date, puisque Avatar 4 et Avatar 5, qui devaient initialement sortir en 2026 et 2028, n'arriveront dans les salles qu'en décembre 2029 et 2031 ! Un report majeur pour la saga débutée en 2009 avec Avatar.

Mais ce n'est pas tout. Car en décalant ces blockbusters, c'est tout le calendrier de Disney qui se retrouve chamboulé. À commencer par les grosses sorties Marvel. On apprend ainsi par Variety que Captain America: Brave New World va être retardé, passant de mai 2024 au 26 juillet 2024 aux Etats-Unis. Ce qui renvoie Thunderbolts au 20 décembre 2024, Blade au 14 février 2025 et Les 4 Fantastiques au 2 mai 2025.

Si tous ces reports sont uniquement de quelques mois, les plus gros morceaux prennent carrément un décalage d'un an. Ainsi, il faudra attendre le 1er mai 2026 pour découvrir Avengers: The Kang Dynasty, et le 7 mai 2027 pour Avengers: Secret Wars. Le seul gagnant dans cette affaire est alors Deadpool 3 qui recule de novembre 2024 au 3 mai 2024. Notons que toutes ces dates concernent le marché américain. En France, les films sortent généralement deux jours plus tôt.

Les films Star Wars s'éloignent encore

Outre les films Marvel, les fans de Star Wars attendent toujours que l'univers continue de se développer au cinéma. Si Disney a depuis la fin de la dernière trilogie en 2019 proposé uniquement des programmes sur Disney+, des films devraient voir le jour, mais pas avant 2026. Un premier film était prévu pour le 19 décembre 2025. Il passe finalement au 22 mai 2026. Le second long-métrage confirmé arrivera ensuite le 17 décembre 2027.

Daisy Ridley - Star Wars Les Derniers Jedi ©LucasFilm

Enfin, on notera que le prochain film Alien que doit réaliser Fede Álvarez est désormais attendu pour le 16 août 2024. D'après Variety, la grève actuelle des scénaristes aux Etats-Unis est la principale raison de tous ces changements. Si les studios américains ne trouvent pas d'accord avec le syndicat des scénaristes (la WGA), d'autres modifications pourraient être à prévoir.