Disney+ : d'autres films reportés iront sur la plateforme

Disney a été contraint de revoir tout son calendrier des sorties pour réagir à la paralysie provoquée par le COVID-19. On a pu prendre connaissance des reports annoncés et un gros perdant s'est distingué : "Artemis Fowl". Il ne sortira pas au cinéma mais sur Disney+. Et Bob Iger annoncer que d'autres vont subir le même sort.

Disney a fait plus que repousser les quelques projets qui devaient arriver ces prochains mois. C'est une réorganisation totale qui a eu lieu et qui s'explique assez simplement. La pandémie qui nous touche ne permet pas aux films prévus d'être distribués dans les salles. On ne sait pas quand elles pourront ouvrir de nouveau et si le public sera partant pour se rendre dedans. Il faut donc reporter les projets prêts pour leur offrir une carrière décente.

Mais il est important aussi de penser aux productions qui sont arrêtées. Les équipes ne pouvant avancer, c'est logiquement que des films annoncés bien plus tard ne pourront pas arriver aux dates prévues. Ainsi, on a pu prendre connaissance dernièrement des modifications effectuées par Disney et tout le monde aura noté qu'Artemis Fowl a été rétrogradé sur le petit écran.

Privé de sortie au cinéma, il sera diffusé directement sur la plateforme Disney+. Un cas de figure qui, selon Bob Iger (président exécutif de la firme), est amené à se répéter pour d'autres titres :

En ce qui concerne les films à venir après Artemis , il y en a peut-être d'autres qui finiront directement sur Disney+, mais pour la plupart, un grand nombre de gros films Disney, on a attend simplement les créneaux. Dans certains cas, nous en avons déjà des nouveaux, mais plus tard dans le calendrier.

Disney+, une alternative idéale ?

Pour désengorger leur flux de sorties en réponse à ce arrêt de l'industrie, la solution Disney+ reste quand même très intéressante pour le studio. Il peut ainsi se permettre de proposer du contenu exclusif pensé pour le cinéma (ce qui n'est pas rien). Dans le cas d'Artemis Fowl, une sortie en SVOD empêche de craindre un box-office qui aurait pu être décevant. On a toujours senti que Disney ne misait pas énormément sur le titre réalisé par Kenneth Branagh et que tout ça était très arrangeant pour leurs petites affaires. Après ça, on pense prioritairement aux Nouveaux Mutants, qui devait sortir le 1er avril chez nous après de multiples embûches dans sa conception. À l'inverse d'autres films, il ne dispose d'aucune nouvelle date pour le grand écran et, après les propos d'Iger, on mise un petit billet sur une arrivée via Disney+.

