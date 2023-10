Disney : moderniser les classiques en live action divise le public français

Face à la modernisation de ses contes intemporels, Disney se confronte à l'opinion du public français. Selon un sondage récent, 62% des Français s'opposent à l'adaptation des classiques Disney aux valeurs sociétales actuelles. Des films comme "La Petite Sirène" et "Blanche Neige" sont au cœur des débats, révélant un attachement profond aux versions originales.

Disney et la folie des remakes live

Depuis plusieurs années, Disney s'est lancé dans des adaptations en prises de vues réelles de ses dessins animés classiques. Et la recette fait mouche. En effet, plusieurs films ont rapporté gros au box-office mondial, comme Le Roi Lion, La Belle et la Bête, ou encore Le Livre de la Jungle. Cependant, des films récents ont suscité la polémique en raison des choix de Disney de les rendre plus inclusifs, à l'image de La Petite Sirène, Peter Pan & Wendy ou encore le futur remake de Blanche-Neige (attendu en mars prochain).

Plus de 60% des Français opposés à l'adaptation moderne des classiques

Un sondage récent mené par Ifop/Flashs, en partenariat avec l'agence "Voyage avec nous" (via Le Point), a mis en lumière l'opinion des Français à ce sujet. Selon cette étude, 62% des personnes interrogées en France (plus d'un millier) sont contre l'adaptation des classiques Disney aux valeurs sociétales contemporaines.

Cette opposition n'est pas uniquement due à une nostalgie des films originaux, mais aussi à une réticence à voir ces contes être modifiés pour correspondre à des thèmes actuels. Il est bon de noter que ce chiffre est similaire à un récent sondage effectué aux USA, avec 61% des personnes interrogées se déclarant opposées à l'adaptation moderne des classiques.

Un conservatisme dominant

Des films tels que La Petite Sirène, Blanche-Neige et Peter Pan & Wendy ont été au centre de débats houleux. Par exemple, l'annonce que les nains de Blanche-Neige seraient remplacés par des créatures magiques dans l'adaptation de 2024 a suscité l'opposition de 77% des Français.

De plus, bien que la diversité et l'inclusion soient des thèmes prédominants dans la société actuelle, 52% des Français ne verraient pas d'un bon œil l'introduction d'une princesse ouvertement lesbienne. Cette réticence est encore plus marquée chez les plus âgés, mais les plus jeunes ne sont pas totalement en désaccord, avec 34% des 18-24 ans exprimant leur opposition.

Concernant le sujet du consentement, et de la représentation hétéronormée des relations amoureuses, 71% des personnes interrogées désapprouvent l'idée que Blanche-Neige ne soit pas sauvée par le prince uniquement dans le but de trouver le grand amour. De même, 70% des répondants ne souhaitent pas supprimer la scène dans laquelle le prince charmant embrasse la Belle au bois dormant alors qu'elle est inconsciente.