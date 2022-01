Blanche-Neige : Disney prend une décision radicale pour son remake

Il y a peu, Peter Dinklage a violemment critiqué la mise en développement d'un reboot de "Blanche-Neige et les Sept Nains". Après ces propos, Disney a voulu calmer le jeu. Le studio a communiqué pour rassurer l’acteur sur le projet.

Le nouveau Blanche-Neige, un film qui fait parler

Depuis plusieurs années, Disney propose des remakes en live action d’un certain nombre de ses classiques de l’animation. Fort du succès de ces films, tels que Le Roi Lion ou Aladdin, le studio ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Parmi ses projets en développement, nous apprenions il y a peu qu’il préparait une nouvelle version de Les Aristochats. Mais avant cela, on pourra découvrir un remake de Blanche-Neige et les Sept Nains, dont le développement est plus avancé.

Raccourci au seul titre de Blanche-Neige, le film sera réalisé par Marc Webb, connu notamment pour avoir mis en boîte les deux Spider-Man version Andrew Garfield. Au niveau du casting, de nombreux fans ont applaudi Disney pour avoir choisi Rachel Zegler dans le rôle-titre. Mais Peter Dinklage a récemment taclé sans retenue le studio aux grandes oreilles. S’il a également salué le choix de Zegler comme héroïne, il s’est indigné de l’idée de remettre au goût du jour l’histoire de Blanche-Neige et les Sept Nains. Disney n’a pas mis longtemps à répondre à ces critiques.

Peter Dinklage © Getty Images

Disney rassure Peter Dinklage

Peu de temps après les commentaires de Peter Dinklage, le célèbre studio a tenu à rassurer l’acteur. Dans un communiqué transmis à différents médias, la firme aux grandes oreilles a révélé qu’elle abordait l’histoire du conte d’une manière totalement nouvelle. Et qu’elle a consulté des personnes de petite taille pour s’assurer de bien les représenter à l’écran :

Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d’animation original, nous allons adopter une approche différente pour ces sept personnages. Nous avons aussi consulté des personnes atteintes de nanisme. Nous sommes impatients d’en dire plus sur le film alors qu’il entre en production après une longue période de développement.

Les nains remplacés par des « créatures magiques »

On peut donc s’attendre à des changements majeurs dans l’intrigue de Blanche-Neige par rapport à l’histoire originale. The Wrap croit déjà en connaître un. Le média assure avoir vu des feuilles sur le casting du film dans lequel les nains sont décrits comme des « créatures magiques ». On ne sait pas encore si ces personnages auront le même rôle que les sept protagonistes du film d’animation, mais ils les remplaceront à l’écran. The Wrap précise que Disney cherche actuellement les acteurs qui leur prêteront leur voix à l’écran.

Blanche-Neige et les Sept Nains © Disney

Il faudra en tout cas s’armer de patience avant de découvrir le résultat de cette modernisation de l’histoire originale. Blanche-Neige n’a pas encore de date de sortie, mais ne sera sans doute pas dévoilé avant 2023.