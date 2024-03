Disney+ : les nouveautés d'avril sont là, avec un des plus gros succès de Marvel

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Disney+ en avril, avec notamment au programme un des derniers cartons de Marvel.

Les films et les séries sur Disney+ en avril

Si en mars l'accent avait été mis sur les séries, le mois d'avril s'annonce plus varié sur Disney+. La plateforme de streaming a dévoilé la liste des nouveautés à venir et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y aura de quoi faire avec des productions en tous genres. Que ce soit du côté des films ou des séries, il y aura de la comédie, du thriller, de l'action ou encore de la comédie romantique.

Dès le 3 avril, les abonnés pourront découvrir Iwájú, une série d'animation développée pour un public jeune et familial, typique des productions de Walt Disney. Puis, pour un public plus âgé et adepte d'anime, il y aura The Fable, nouvelle adaptation du manga éponyme sur un tueur qui ne doit plus tuer personne pendant un an et tenter de vivre comme une personne ordinaire. Enfin, les fans de drama coréen devraient se régaler devant Blood Free (10 avril).

Black Panther Wakanda Forever

Du côté des films, le plus gros ajout au catalogue de Disney+ est sans doute Black Panther: Wakanda Forever (12 avril). Sorti en 2022, le long-métrage avait engrangé quasiment 860 millions de dollars de recettes au box-office mondial, le positionnant ainsi en 15e position des plus gros succès Marvel. Enfin, toujours le 12 avril, la plateforme proposera une nouveauté intéressante avec la comédie romantique The Greatest Hits, dont voici la bande-annonce :

