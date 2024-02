Disney+ : les nouveautés de mars sont là, avec Taylor Swift et plein de séries !

Voici les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Disney+ en mars. Il y aura le retour des X-Men, Taylor Swift qui fait le show ou encore un meurtre à résoudre sur un paquebot.

Les nouveaux films sur Disney+ en mars

Le moins de février avait été plutôt calme sur Disney+, avec peu de nouveautés mais une bonne répartition entre les films et les séries. Ce n'est pas le cas de ce mois de mars, puisque la plateforme de streaming va accueillir dans son catalogue principalement des séries. Mais notons tout de même l'ajout du long-métrage Le Moulin qui pourrait faire parler de lui. Un film d'horreur qui voit un homme d'affaires se réveiller dans un vieux moulin en guise de prison à ciel ouvert. L'homme ne sait pas comment il est arrivé là. Mais il n'aura pas d'autre choix que de suivre les consignes d'une voix s'il veut rester en vie. Découvrez ci-dessous la bande-annonce de ce huis clos angoissant.

Outre ce film mis en ligne le 15 mars, le même jour, les fans de Taylor Swiftpourront profiter d'une version longue de The Eras Tour. Le film de son concert avait été diffusé sur grand écran le 13 octobre 2023. Ceux n'ayant pas pu voir son show en salles ou en live pourront donc se rattraper. Rappelons que le film de la tournée de Taylor Swift avait été un succès impressionnant au box-office américain.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+

Tous les films ajoutés en mars

Les nouvelles séries sur Disney+ en mars

Il y aura donc plus de choix avec les séries. Dès le 6 mars Disney+ diffusera la saison 2 d'Extraordinary, qui se déroule dans un monde où tout le monde a des superpouvoirs sauf l'héroïne du show, Jen. Pour rester dans cet esprit super-héroïque, le service de streaming mettra aussi en ligne plusieurs saisons de la série d'animation X-Men (1992), ainsi qu'un reboot de celle-ci avec X-Men '97.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+

Enfin, pour un peu plus de nouveauté, il y aura le 5 mars la saison 1 de Meurtres et autres complications qui devrait ravir les adeptes de whodunit. Le show se déroule sur un paquebot. Présente au mauvais endroit au mauvais moment, Imogene Scott devient la principale suspecte dans un meurtre. Pour prouver son innocence, elle doit s'associer à un homme qu'elle méprise : Rufus Cotesworth, le plus grand détective du monde. Violett Beane et Mandy Patinkin tiennent les rôles principaux.

Meurtres et autres complications ©Disney+

Toutes les séries ajoutées en mars