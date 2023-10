Disney+ : une version inédite de cet immense classique arrive, les fans aux anges

Ce lundi 16 octobre, Disney+ gâtera les fans en mettant en ligne une version inédite totalement remasterisée de cet immense dessin-animé classique sorti en 1937 : on parle bien sûr de "Blanche-Neige et les Sept Nains".

Blanche-Neige revient en 4K

À l'occasion du 100ᵉ anniversaire de The Walt Disney Company, une annonce majeure a été faite : la ressortie du film iconique Blanche-Neige et les Sept Nains dans une version entièrement restaurée et en 4K sur la plateforme de streaming Disney+. Cette nouvelle édition sera disponible dès le 16 octobre, marquant ainsi un tournant historique pour la firme.

Ce long métrage, sorti en 1937, n'est pas seulement le premier film d'animation de Walt Disney, mais aussi un précurseur dans l'histoire du cinéma. Il a été le premier à utiliser l'animation sur celluloïd, révolutionnant ainsi le monde de l'animation. Sa récompense par l'Académie des arts et des sciences du cinéma avec un Oscar honoraire spécial, remis par Shirley Temple à Walt Disney lui-même, en est une preuve indéniable. De plus, il est le film d'animation le mieux classé sur la liste "100 ans… 100 films" de l'American Film Institute et a été intronisé au National Film Registry dès la première année de création du registre en 1989.

Une restauration exigeante

La restauration de ce chef-d'œuvre n'a pas été une mince affaire. Elle est le fruit du travail acharné de l'équipe de restauration et de préservation des Walt Disney Studios, en collaboration étroite avec des artistes clés des Walt Disney Animation Studios. Cette même équipe avait précédemment œuvré sur la restauration du film Cendrillon. Parmi ces artistes, Michael Giaimo et Eric Goldberg ont joué un rôle central. Giaimo, concepteur de production pour Wish, Asha et la Bonne Étoile (au cinéma le 29 novembre) leet les deux premiers volets de La Reine des Neiges, et Goldberg, responsable de l'animation dessinée à la main pour le dernier court métrage de Disney, ont uni leurs forces pour ce projet colossal.

Disney a partagé cette image comparative de la restauration 4K par rapport à l'originale :

Blanche Neige 4K avant après © Walt Disney Studios

Goldberg a partagé son enthousiasme et son respect pour le projet, déclarant que c'était à la fois un honneur et un défi. Il a souligné l'importance de rester fidèle aux couleurs originales du film, évoquant la palette feutrée et les fonds d'aquarelle qui rappellent les contes de fées illustrés tant aimés par Walt Disney. Il espère que cette restauration inspirera les futures générations d'artistes d'animation à reconnaître et à apprécier le talent et le soin apportés à ce film historique.

Kevin Schaeffer, directeur de la restauration pour Walt Disney Studios, a également exprimé sa fierté quant à ce projet, soulignant la joie de travailler avec le négatif original du film et d'utiliser la technologie moderne pour restituer la beauté originale de ce classique.

En attendant le live action

En plus de cette restauration 4K qui s'annonce sublime, Blanche-Neige reviendra par ailleurs dans une adaptation en live action le 20 mars prochain. Au casting, on retrouvera Rachel Zegler dans la peau de l'héroïne à la peau diaphane, et Gal Gadot dans celui de sa méchante belle-mère. Une nouvelle adaptation qui n'est pas du goût du fils du réalisateur du dessin-animé original qui n'avait pas hésité à exprimer son mécontentement.