Disney+ fait revivre le Génie de Robin Williams

À l’occasion de ses cent ans, Disney a récemment sorti un court-métrage intitulé "Il était une fois un studio". Et on peut notamment y entendre la voix de Robin Williams, utilisée sans intelligence artificielle.

Disney célébré dans Il était une fois un studio

Depuis ce lundi 16 octobre, les abonnés à Disney+ peuvent découvrir sur la plateforme Il était une fois un studio. Le court-métrage a été créé pour célébrer les cent ans de Disney. Son intrigue prend place à la fin d’une journée de travail aux studios d’animation de Walt Disney à Burbank, en Californie. Le lieu devient alors magique. Mickey et Minnie Mouse sortent de leur cadre accroché au mur et rassemblent leurs amis afin de faire une photo officielle pour le centième anniversaire du studio aux grandes oreilles.

Les réalisateurs d’Il était une fois un studio, Dan Abraham et Trent Correy, ont fait appel à un nombre impressionnant de personnages pour leur court-métrage. En tout, 534 personnages venant de plus de 85 films Disney y sont présents. On retrouve par exemple Blanche-Neige, Peter Pan, Ariel ou encore Belle. De très nombreux acteurs sont venus leur prêter de nouveau leur voix. Les réalisateurs ont même utilisé celle de Robin Williams. Et ce, sans l’aide de l’intelligence artificielle.

Robin Williams au casting en tant que Génie

Comme le rapporte Variety, dès qu’ils se sont lancés dans le projet, Correy et Abraham ont su qu’ils voulaient que le Génie apparaisse. Pour rappel, le Génie est un des personnages majeurs d’Aladdin. Et il était doublé par Robin Williams dans le long-métrage sorti en 1992. Les deux réalisateurs d’Il était une fois un studio ont donc déniché des enregistrements que l’acteur avait effectués pour le long-métrage, mais qui n’avaient pas été gardés au montage final.

C’est donc grâce à ces prises non gardées au début des années 90 que l’on peut entendre de nouveau la voix de Robin Williams dans Il était une fois un studio. Abraham et Correy n’ont ainsi pas eu recours à l’intelligence artificielle pour faire revivre l’acteur dans leur court-métrage. La technologie en question n’a d’ailleurs pas du tout été utilisée pour ce projet Disney. On se rappelle que la fille de Robin Williams s'était récemment insurgée contre cette technologie.

Une esthétique fidèle à celle des films originaux

Quant à l’esthétique du film disponible sur Disney+, toujours selon Variety, les réalisateurs souhaitaient donner l’impression que chaque personnage sortait de son propre film. 80% d’entre eux ont donc été dessinés, et le reste fait sur ordinateur. Comme l’explique le producteur Bradford Simonsen : « Il fallait faire ça pour que la réponse du public soit viscérale. »

En regardant Il était une fois un studio, on peut donc par exemple voir se côtoyer Moana telle qu’elle apparaît dans Vaiana : La légende du bout du monde et Merlin l’Enchanteur dans le film éponyme. Même si les deux longs-métrages sont sortis à 53 ans d’intervalle ! Disney a donc décidé de nous offrir une expérience unique avec son nouveau court-métrage.